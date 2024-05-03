800 дней войны — чему за это время научилась Украина
Главным достижением украинского общества за 800 дней полномасштабной войны против российского агрессора стало единство в борьбе за сохранение своего государства. Украинская нация во время войны одолела языковой, религиозный раскол.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Единство украинского общества
Главным итогом 800 дней полномасштабной войны для Украины, по мнению Дмитрия Снегирева, объединение украинского общества.
"Это единство, единство вокруг идеи сохранения государственности является самым главным достижением Украины", — подчеркнул эксперт.
Становление украинской нации
Дмитрий Снегирев подчеркнул, что 800 дней великой войны уничтожили тот раскол — языковой, религиозный и др., — в котором находилось наше государство.
"Сейчас уже не стоит вопрос идентификации Украины и украинцев, также фактически решен главный вопрос украинской нации — на этнической основе она будет существовать или политической", — отметил эксперт.
Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоится первый Глобальный Саммит мира. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.
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