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800 дней войны — чему за это время научилась Украина

3 мая 2024 01:11
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Владимир Мыленко
журналист
800 дней войны — чему за это время научилась Украина
Украинцы находят время для любви даже на войне. Фото: "Укринформ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Главным достижением украинского общества за 800 дней полномасштабной войны против российского агрессора стало единство в борьбе за сохранение своего государства. Украинская нация во время войны одолела языковой, религиозный раскол.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Единство украинского общества

Главным итогом 800 дней полномасштабной войны для Украины, по мнению Дмитрия Снегирева, объединение украинского общества.

"Это единство, единство вокруг идеи сохранения государственности является самым главным достижением Украины", — подчеркнул эксперт.

Становление украинской нации

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что 800 дней великой войны уничтожили тот раскол — языковой, религиозный и др., — в котором находилось наше государство.

"Сейчас уже не стоит вопрос идентификации Украины и украинцев, также фактически решен главный вопрос украинской нации — на этнической основе она будет существовать или политической", — отметил эксперт.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоится первый Глобальный Саммит мира. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.

Украина
Дмитрий Снегирев
война в Украине
війна

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