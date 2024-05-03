800 дней войны — чему за это время научилась Украина

Украинцы находят время для любви даже на войне. Фото: "Укринформ"

Главным достижением украинского общества за 800 дней полномасштабной войны против российского агрессора стало единство в борьбе за сохранение своего государства. Украинская нация во время войны одолела языковой, религиозный раскол.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Единство украинского общества

Главным итогом 800 дней полномасштабной войны для Украины, по мнению Дмитрия Снегирева, объединение украинского общества.

"Это единство, единство вокруг идеи сохранения государственности является самым главным достижением Украины", — подчеркнул эксперт.

Становление украинской нации

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что 800 дней великой войны уничтожили тот раскол — языковой, религиозный и др., — в котором находилось наше государство.

"Сейчас уже не стоит вопрос идентификации Украины и украинцев, также фактически решен главный вопрос украинской нации — на этнической основе она будет существовать или политической", — отметил эксперт.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоится первый Глобальный Саммит мира. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.