Українська ППО проти ракет Х-101, успіхи протиповітряної оборони

Уламки збитої ракети Х-101. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Крилата ракета великої дальності Х-101 – одна із найчастіше використовуваних російськими окупантами для масованих обстрілів України. Та Сили оборони України навчилися збивати ці ракети. Як ЗСУ успішно протидіють Х-101, та де, крім України, Росія використала ці ракети – читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Україна не була першою

Як ми вже розповідали, крилаті ракети класу "повітря-земля" надійшли на озброєння російської армії 2013 року. Наступного, 2014-го, Росія почала агресію проти України – та у донбаській війні стратегічна авіація не використовувалася. Тому уперше російська армія використала Х-101 у наступній війні – сирійській.

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Перший випадок використання був зафіксований 17 листопада 2015-го, коли стратегічний бомбардувальник Ту-160 випустив 16 ракет – як заявлялося, по позиціях терористичної організації "Ісламська держава".

Втім, згодом було доведено, що російські війська обстрілювали не стільки позиції ІД, скільки міста та об’єкти, які контролювала демократична антиасадівська опозиція. Зокрема, саме росіяни фактично зруйнували найбільше місто Сирії, Алеппо.

За два роки активної участі у сирійській війні армія РФ використовувала ракети Х-101 шість разів. Перші три – по 16 ракет – Х-101 запускалися з новішого бомбардувальника Ту-160, наступні запуски були здійснені із радянського ще літака Ту-95МС. Саме ці літаки почали обстрілювати Україну після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Успіхи ЗСУ у боротьбі із Х-101

Саме крилаті ракети Х-101, а також аналогічні Х-55/555, російські окупаційні війська використовують в Україні найчастіше. Це пов’язано з відносною дешевизною цих ракет і тим, що російський військово-промисловий комплекс може виробляти їх в будь-яких умовах, навіть під західними санкціями.

Тож не дивно, що практично у всіх масованих обстрілах, особливо осені-зими 2022 року, саме ці ракети використовуються найактивніше. Втім, є і зворотний, негативний для російських військ, бік. Ці ракети є дуже зручною мішенню для Збройних сил України.

Причому успішно боротися із Х-101 ЗСУ почали ще до того, як Захід почав постачати свої системи протиповітряної оборони – перш за все, Patriot, які на захисті Києва збили навіть усі гіперзвукові "Кинджали". Так, 15 листопада 2022 року, коли Україна пережила найпотужнішу атаку (96 ракет, більшість із яких – Х-101/Х-555), було збито понад 75%.

Причина цього – у відносно невисокій швидкості та низькій висоті польоту ракет. Були зафіксовані навіть такі випадки, коли Х-101 збивали зі звичайного кулемета.

Зараз же, коли Сили оборони України оперують уже сучасними західними зразками ППО, відсоток збиття російських крилатих ракет Х-101 виріс іще більше. Так, сумарний відсоток знищених ракет цього типу за квітень-травень 2024 року становить 87%.

Крім того, сама якість цих ракет залишає бажати кращого. Тому деякі екземпляри, за неофіційною інформацією, просто падали на землю ще на території Волгоградської області РФ, звідки й відбуваються запуски Х-101. Тож масовість масовістю, але особливої переваги ці ракети російським окупантам не надають.