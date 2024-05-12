Украинская ПВО против ракет Х-101, успехи противовоздушной обороны

Обломки сбитой ракеты Х-101. Фото: Воздушные силы ВСУ

Крылатая ракета большой дальности Х-101 — одна из наиболее часто используемых российскими оккупантами для массированных обстрелов Украины. Но Силы обороны Украины научились сбивать эти ракеты. Как ВСУ успешно противодействуют Х-101, где, кроме Украины, Россия использовала эти ракеты — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Украина не была первой

Как мы уже рассказывали, крылатые ракеты класса "воздух-земля" поступили на вооружение российской армии в 2013 году. В следующем, 2014-м, Россия начала агрессию против Украины — и в донбасской войне стратегическая авиация не использовалась. Поэтому в первый раз российская армия использовала Х-101 в следующей войне — сирийской.

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Первый случай использования был зафиксирован 17 ноября 2015 года, когда стратегический бомбардировщик Ту-160 выпустил 16 ракет — как заявлялось, по позициям террористической организации "Исламское государство".

Впрочем, впоследствии было доказано, что российские войска обстреливали не столько позиции ИГ, сколько города и объекты, контролируемые демократической антиасадовской оппозицией. В частности, именно россияне фактически разрушили самый большой город Сирии, Алеппо.

Через два года активного участия в сирийской войне армия РФ использовала ракеты Х-101 шесть раз. Первые три — по 16 ракет — Х-101 запускались с новейшего бомбардировщика Ту-160, последующие запуски были осуществлены с советского самолета Ту-95МС. Именно эти самолеты стали обстреливать Украину после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Успехи ВСУ по борьбе с Х-101

Именно крылатые ракеты Х-101, а также аналогичные Х-55/555, российские оккупационные войска используют в Украине чаще. Это связано с относительной дешевизной этих ракет и тем, что российский военно-промышленный комплекс может создавать их в всех критериях, даже под западными санкциями.

Неудивительно, что практически во всех массированных обстрелах, особенно осени-зимы 2022 года, именно эти ракеты используются наиболее активно. Впрочем, есть и обратная, отрицательная для российских войск сторона. Эти ракеты очень удобна мишенью для Вооруженных сил Украины.

Причем успешно бороться с Х-101 ВСУ начали еще до того, как Запад начал поставлять свои системы противовоздушной обороны — прежде всего Patriot, которые на защите Киева сбили даже все гиперзвуковые "Кинжалы". Так, 15 ноября 2022 года, когда Украина пережила мощную атаку (96 ракет, большинство из которых — Х-101/Х-555), было сбито более 75%.

Причина этого — в относительно невысокой скорости и низкой высоте полета ракет. Были зафиксированы даже такие случаи, когда Х-101 сбивали с обычного пулемета.

Сейчас же, когда Силы обороны Украины оперируют уже современными западными образцами ПВО, процент сбивания российских крылатых ракет Х-101 вырос еще больше. Так, суммарный процент уничтоженных ракет этого типа за апрель-май 2024 составляет 87%.

Кроме того, само качество этих ракет оставляет желать лучшего. Потому некоторые экземпляры, по неофициальной информации, просто падали на землю еще на территории Волгоградской области РФ, откуда и проходят запуски Х-101. Так что массовость массовостью, но особого преимущества эти ракеты российским оккупантам не предоставляют.