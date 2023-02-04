Пушилін і Кірєєв зайшли в продуктовий магазин і були шоковані завищеними цінами

Вріо голови ДНР Денис Пушилін

Вріо голови ДНР Денис Пушилін і перший заступник керівника адміністрації президент рф Сергій Кирієнко зайшли в продуктовий магазин і були в шоку від завищених цін. За словами Пушиліна, ціни залишають бажати кращого.

Про це Пушилін написав у Telegram.

Продуктовий магазин

"З Сергієм Кирієнком зайшли в один із наших продуктових магазинів – ціни залишають бажати кращого. Зараз це одна з чутливих тем для мешканців Республіки", — написав він.

Після цього відбулася нарада з керівниками підприємств — виробників харчових продуктів, а також великих торгових мереж ДНР та ЛНР. Перелік проблем у кожного з них чималий, насамперед це кадровий голод.

"Є труднощі з логістикою, зараз припинено пільгове кредитування. Багато питань, пов'язаних із перехідним періодом, особливо це стосується оподаткування. Бракує роз'яснень, семінарів для підприємців", — виправдовується Пушилін.

Нагадаємо, що ватажок самопроголошеної ДНР Денис Пушилін відвідав біженців із Соледара, який російські окупанти потужно штурмували. Він почав роздавати обіцянки про нібито надання допомоги людям.

За даними російських ЗМІ, Пушилін відвідав пункт розміщення біженців із Соледара та "пообіцяв їм соціальну допомогу та працевлаштування".

Також ватажок "ДНР" почав розповідати байки про досвід з Маріуполем, у якому нібито тих, хто залишився без даху над головою місцевих мешканців, розселяли в придатних для життя квартирах, залишених їхніми сусідами, а "якщо господарі поверталися, то отримували компенсацію за використання житла".