Пушилин и Киреев зашли в продуктовый магазин и были в шоке от завышенных цен

Врио главы ДНР Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президент рф Сергей Кириенко зашли в продуктовый магазин и были в шоке от завышенных цен. По словам Пушилина, цены оставляют желать лучшего.

Об этом Пушилин написал в Telegram.

Продуктовый магазин

"С Сергеем Кириенко зашли в один из наших продуктовых магазинов – цены оставляют желать лучшего. Сейчас это одна из чувствительных тем для жителей Республики", — написал он.

После этого состоялось совещание с руководителями предприятий — производителей продуктов питания, а также крупных торговых сетей ДНР и ЛНР. Перечень проблем у каждого из них немалый, прежде всего это кадровый голод.

"Есть трудности с логистикой, сейчас прекращено льготное кредитование. Много вопросов, связанных с переходным периодом, особенно это касается налогообложения. Не хватает разъяснений, семинаров для предпринимателей", — оправдывается Пушилин.

Напомним, что главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин посетил беженцев из Соледара, который российские оккупанты мощно штурмовали. Он начал раздавать обещания о якобы оказании помощи людям.

По данным российских СМИ, Пушилин посетил пункт размещения беженцев из Соледара и "пообещал им социальную помощь и трудоустройство".

Также главарь "ДНР" начал рассказывать байки об опыте с Мариуполем, в котором якобы оставшихся без крыши над головой местных жителей расселяли в пригодных для жизни квартирах, оставленных их соседями, а "если хозяева возвращались, то получали компенсацию за использование жилья".