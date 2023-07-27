Танки Абрамс, коли будуть в Україні, чим допоможуть ЗСУ

Американські танки Abrams для ЗСУ на території Польщі. Фото: Cezary Aszkielowicz/ Agencja Wyborcza.pl

Одним із найскладніших питань у співпраці України та західних партнерів було питання передачі Збройним силам України атакувальної зброї, зокрема, танків. Частина з них уже прибула на фронт, але американські танки Abrams досі не використовуються ЗСУ.

Американський фактор на фронті

Ситуація навколо російсько-української війни, власне, навколо західної допомоги Україні, складається таким чином, що саме Сполучені Штати Америки надають чи не найбільше допомоги, причому ця допомога має серйозний вплив на ситуацію. Можна згадати як переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, які відіграли важливу роль на початку повномасштабної війни, так і системи ППО Patriot, які закрили небо над українською столицею, причому навіть від розхвалених російською стороною гіперзвукових ракет "Кинджал".

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Але з танками ситуація складається таким чином, що США відстають від європейських партнерів по НАТО. Так, до України уже прибули і успішно воюють проти російських агресорів як британські Challenger, так і німецькі (отримані від різних країн Альянсу) Leopard. Американські ж танки Abrams досі не прибули в Україну.

Точної дати, коли ця військова техніка приїде до України, звісно ж, немає. Скоріш за все, це відбудеться уже восени, тобто після завершення нинішньої активної фази, відомої як "контрнаступ Сил оборони України". Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Сергій Грабський, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, припустив, що Abrams'и почнуть використовувати на фронті уже на початку наступного року.

Чим Abrams допоможуть Україні

Експерт наголосив, що не варто переоцінювати майбутній вплив цих танків на загальну ситуацію на театрі воєнних дій. Україна отримає невелику кількість Abrams'ів, близько батальйону — тож якось кардинально змінити хід війни ця військова техніка навряд чи зможе.

Головним завданням цих танків є широкомасштабні наступальні операції у складі броньованих груп. Крім того, західна техніка, яка переважає російську, навіть у невеликих кількостях здатна своєю якістю компенсувати кількісну перевагу окупаційних військ у цьому компоненті. Тож варто говорити про загальний вплив західної танкової техніки, не виділяючи окремо якісь конкретні танки — чи то Abrams'и, чи то Leopard'и.

"Генетичні" плюси американських танків

Чим хороші танки "Абрамси"? По-перше, і про це уже багато говорилося - своїми технічними характеристиками. Це і озброєння, яке дозволяє пробивати 700-міліметрову броню з відстані 2 кілометрів. І новітня система управління вогнем, яка точно визначає відстань до об'єкту в діапазоні 200-7990 метрів. І надійна композитна броня, а також ізраїльська система захисту Trophy APS, яка дозволяє відбити таку серйозну загрозу, як протитанкові ракети. І швидкість (72 км/год на дорогах і 48 км/год поза ними) та маневреність цієї машини, великий ресурс двигуна та навіть такий неочевидний плюс, як низький рівень шуму, порівняно із дизельними двигунами.

Крім того, варто нагадати, що цю військову техніку створювали в часи Холодної війни для боротьби із СРСР та країнами Варшавського договору. Тобто "Абрамси" з самого початку готували до війни на території Східної Європи, зокрема, в Україні (яка тоді була частиною СРСР) чи принаймні в умовах, ідентичних українським. Тому, зазначив Грабський, те, що танки Abrams відзначилися у війнах на території Близького Сходу та Центральної Азії (Перська затока, Ірак та Афганістан), не має вводити в оману. Вони готові до бойових дій в наших умовах, хіба що треба буде нанести на броню відповідний українським умовам камуфляж.

Чому ЗСУ досі без Abrams'ів

Чому ж тоді Сили оборони України досі не використовують ці зразки американської військової техніки? Сергій Грабський розвінчав версії про якісь політичні нюанси, які впливають на терміни передачі Україні цих танків. По-перше, танки в будь-якій ситуації треба підготувати до бойових дій — особливо ті танки, які перебувають на консервації. Готуючи танки, необхідно підготувати і персонал — як українських військовослужбовців, так і механіків. На усе це потрібен час.

Крім того, у Сполучених Штатів Америки є ціла низка міжнародних безпекових зобов'язань. Причому не таких, як у випадку з нами — оголошені на саміті НАТО у Вільнюсі західні гарантії є гарантіями допомоги, а не гарантіями безпеки. А от щодо членів Північноатлантичного альянсу у Вашингтона є справжні гарантії, окреслені п'ятою статтею відповідного договору. І одним із ключових моментів у цих гарантіях є танки Abrams.

Поза межами НАТО у США також є двосторонні військові угоди різного характеру — як щодо Тайваню (де армія США, раптом що, мусить вступити у війну), так і щодо Ізраїлю (де американці самі не воюють, але активно допомагають ізраїльтянам технікою, і танками також).

Усі ці фактори необхідно враховувати, очікуючи на постачання американських танків українським Збройним силам. А вони, ці танки обов'язково приїдуть на фронт — цей процес уже запущений, навчання відбуваються, підготовка українських військових рано чи пізно завершиться, і в той момент Abrams стануть до бою проти російських окупантів.

Abrams як свідчення переваги Заходу над Росією

Звісно, в нинішньому контрнаступі доведеться обійтись без американських танків. Але навіть в Україні уже говорять про те, що ця гаряча фаза війни цілком може виявитися не останньою. І в наступних наступальних операціях Сил оборони України Abrams 'и будуть важливим доповненням до нинішньої західної танкової "солянки". При цьому не варто забувати, що російська армія, на відміну від української, не має таких потужних партнерів, які б постачали їй важку бронетехніку. Є ракети і дрони, але танками окупаційний контингент змушений обходитися своїми. А процес поповнення уповільнився після потужних західних санкцій.

Україна ж, за великим рахунком, обмежена у процесі оновлення своєї армії військовою технікою тільки фінансово-промисловими можливостями Заходу, перш за все США. А у країн НАТО ці можливості значно вищі, ніж у Росії. Тож можна припустити, що одним батальйоном "Абрамсів" американська танкова допомога не обмежилася — як, скажімо, процес передачі систем ППО Patriot не обмежився початковими двома комплексами.

А чим далі, тим більше буде українських танкістів, готових до використання цих легендарних танків. І тим меншим буде період від рішення про передачу до потрапляння Abrams'ів на фронт. Що додасть Збройним силам України додаткових козирів у боротьбі за свою незалежність та територіальну цілісність.