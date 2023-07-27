Танки Абрамс, когда будут в Украине, чем помогут ВСУ

Американские танки Abrams для ВСУ на территории Польши. Фото: Cezary Aszkielowicz/ Agencja Wyborcza.pl

Одним из самых сложных вопросов сотрудничества Украины и западных партнеров был вопрос передачи Вооруженным силам Украины атакующего оружия, в частности, танков. Часть из них уже прибыла на фронт, но американские танки Abrams до сих пор не используются ВСУ.

Американский фактор на фронте

Ситуация вокруг российско-украинской войны, собственно, вокруг западной помощи Украине, складывается таким образом, что именно Соединенные Штаты Америки оказывают больше всего помощи, причем эта помощь оказывает серьезное влияние на ситуацию. Можно упомянуть как переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, сыгравшие важную роль в начале полномасштабной войны, так и системы ПВО Patriot, закрывшие небо над украинской столицей, причем даже от расхваленных российской стороной гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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Но с танками ситуация складывается так, что США отстают от европейских партнеров по НАТО. Так, в Украину уже прибыли и успешно воюют против российских агрессоров как британские Challenger, так и немецкие (полученные от разных стран Альянса) Leopard. Американские танки Abrams до сих пор не прибыли в Украину.

Точной даты, когда эта военная техника приедет в Украину, конечно, нет. Скорее всего, это произойдет уже осенью, то есть после завершения нынешней активной фазы, известной как "контрнаступление Сил обороны Украины". Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, предположил, что Abrams начнут использовать на фронте уже в начале следующего года.

Чем Abrams помогут Украине

Эксперт подчеркнул, что не следует переоценивать будущее влияние этих танков на общую ситуацию на театре военных действий. Украина получит небольшое количество Abrams'ов, около батальона — поэтому как-то кардинально изменить ход войны эта военная техника вряд ли сможет.

Главной задачей этих танков есть широкомасштабные наступательные операции в составе бронированных групп. Кроме того, западная техника, превосходящая российскую, даже в небольших количествах способна своим качеством компенсировать количественное преимущество оккупационных войск в этом компоненте. Поэтому стоит говорить об общем влиянии западной танковой техники, не выделяя отдельно какие-то конкретные танки — Abrams'ы или Leopard'ы.

"Генетические" плюсы американских танков

Чем хороши танки "Абрамсы"? Во-первых, и об этом уже много говорилось — своими техническими характеристиками. Это и вооружение, позволяющее пробивать 700-миллиметровую броню с расстояния 2 километров. И новейшая система управления огнем, точно определяющая расстояние до объекта в диапазоне 200-7990 метров. И надежная композитная броня, а также израильская система защиты Trophy APS, позволяющая отразить такую серьезную угрозу, как противотанковые ракеты. И скорость (72 км/ч на дорогах и 48 км/ч вне их) и маневренность этой машины, большой ресурс двигателя и даже такой неочевидный плюс, как низкий уровень шума по сравнению с дизельными двигателями.

Кроме того, следует напомнить, что эту военную технику создавали во времена Холодной войны для борьбы с СССР и странами Варшавского договора. То есть "Абрамсы" изначально готовили к войне на территории Восточной Европы, в частности, в Украине (которая тогда была частью СССР) или по крайней мере в условиях, идентичных украинским. Поэтому, отметил Грабский, то, что танки Abrams отличились в войнах на территории Ближнего Востока и Центральной Азии (Персидский залив, Ирак и Афганистан), не должно обманывать. Они готовы к боевым действиям в наших условиях, разве что нужно будет нанести на броню соответствующий украинским условиям камуфляж.

Почему ВСУ до сих пор без Abrams

Почему тогда Силы обороны Украины до сих пор не используют эти образцы американской военной техники? Сергей Грабский развенчал версии о политических нюансах, которые влияют на сроки передачи Украине этих танков. Во-первых, танки в любой ситуации нужно подготовить к боевым действиям — особенно те танки, которые находятся на консервации. Готовя танки, необходимо подготовить и персонал как украинских военнослужащих, так и механиков. На все это нужно время.

Кроме того, у Соединенных Штатов Америки есть целый ряд международных обязательств безопасности. Причем не таких, как в случае с нами, объявленные на саммите НАТО в Вильнюсе западные гарантии являются гарантиями помощи, а не гарантиями безопасности. А вот в отношении членов Североатлантического альянса у Вашингтона есть подлинные гарантии, очерченные пятой статьей соответствующего договора. И одним из ключевых моментов в этих гарантиях есть танки Abrams.

За пределами НАТО в США также есть двусторонние военные соглашения разного характера — как по Тайваню (где армия США, вдруг, должна вступить в войну), так и по Израилю (где американцы сами не воюют, но активно помогают израильтянам техникой, и танками также).

Все эти факторы необходимо учитывать, ожидая поставок американских танков украинским Вооруженным силам. А они эти танки обязательно приедут на фронт — этот процесс уже запущен, учения проходят, подготовка украинских военных рано или поздно завершится, и в тот момент Abrams станут в бою против российских оккупантов.

Abrams как свидетельство превосходства Запада над Россией

Конечно, в нынешнем контрнаступлении придется обойтись без американских танков. Но даже в Украине уже говорят о том, что эта горячая фаза войны вполне может оказаться не последней. И в последующих наступательных операциях Сил обороны Украины Abrams'ы будут важным дополнением к нынешней западной танковой "солянке". При этом не стоит забывать, что у российской армии, в отличие от украинской, нет таких мощных партнеров, которые бы поставляли ей тяжелую бронетехнику. Есть ракеты и дроны, но танками оккупационный контингент вынужден обходиться своими. А процесс восполнения замедлился после мощных западных санкций.

Украина же по большому счету ограничена в процессе обновления своей армии военной техникой только финансово-промышленными возможностями Запада, прежде всего США. А у стран НАТО эти возможности гораздо выше, чем у России. Можно предположить, что одним батальоном "Абрамсов" американская танковая помощь не ограничилась — как, скажем, процесс передачи систем ПВО Patriot не ограничился начальными двумя комплексами.

А чем дальше, тем больше будет украинских танкистов, готовых использовать эти легендарные танки. И тем меньше будет период от решения о передаче до попадания Abrams на фронт. Что придаст Вооруженным силам Украины дополнительные козыри в борьбе за свою независимость и территориальную целостность.