Адміністрація Байдена надасть Україні боєприпаси, що містять збіднений уран, — Rеuters

Військові США отримують боєприпаси до танка Abrams. Фото: REUTERS

Сполучені Штати Америки вперше нададуть Україні бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран.

Офіційної інформації щодо цього наразі немає. Однак видання Reuters спирається на інформацію з власних джерел.

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Повідомляється, що до нового пакету військової допомоги Україні увійдуть снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки. Боєприпаси можуть бути випущені для американських танків Abrams, які, мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями.

Зауважимо, новий пакет допомоги для України США планує оголосити наступного тижня.

Один із чиновників сказав, що майбутній пакет допомоги може становити від 240 до 375 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

Очікується, що глава держави візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.