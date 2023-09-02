Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Адміністрація Байдена надасть Україні боєприпаси, що містять збіднений уран, — Rеuters arrow

Адміністрація Байдена надасть Україні боєприпаси, що містять збіднений уран, — Rеuters

2 вересня 2023 00:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Адміністрація Байдена надасть Україні боєприпаси, що містять збіднений уран, — Rеuters
Військові США отримують боєприпаси до танка Abrams. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сполучені Штати Америки вперше нададуть Україні бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран. 

Офіційної інформації щодо цього наразі немає. Однак видання Reuters спирається на інформацію з власних джерел. 

Читайте також:

Допомога США 

Повідомляється, що до нового пакету військової допомоги Україні увійдуть снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки. Боєприпаси можуть бути випущені для американських танків Abrams, які, мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями.

Зауважимо, новий пакет допомоги для України США планує оголосити наступного тижня.

Один із чиновників сказав, що майбутній пакет допомоги може становити від 240 до 375 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

Очікується, що глава держави візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Чому вчителів змушують повернути виплати від "єПідтримка": розслідування проєкту "Наша справа"

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз