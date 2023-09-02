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Администрация Байдена предоставит Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран, — Rеuters

2 сентября 2023 00:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Администрация Байдена предоставит Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран, — Rеuters
Члены 2-го батальона США 7-го пехотного полка 1-й бригадной боевой группы 3-й пехотной дивизии получают боеприпасы к танку Abrams. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соединенные Штаты Америки впервые предоставят Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Официальной информации по этому поводу пока нет. Однако издание Reuters опирается на информацию из собственных источников.

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Помощь США

Сообщается, что в новый пакет военной помощи от США войдут снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки. Боеприпасы могут быть выпущены для американских танков Abrams, которые должны быть доставлены в Украину в ближайшее время.

Отметим, что новый пакет помощи для Украины США планирует объявить на следующей неделе.

Один из чиновников сказал, что будущий пакет помощи может составить от 240 до 375 миллионов долларов.

Напомним, в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки. Он посетит ежегодную встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке.

Ожидается, что глава государства примет участие в заседании Совета Безопасности ООН относительно Украины.

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