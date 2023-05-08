Чи можлива мобілізація за кордоном

Виписана повістка військовозобов'язаному чоловіку. Фото: google.com

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжні до 18 серпня 2023 року. Яку категорію чоловіків будуть повертати пояснили у Держприкордонслужбі.

Про це інформує спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Повернення чоловіків на кордоні

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжні до 18 серпня 2023 року. Україна намагається "сприяти" поверненню чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з країни і намагаються отримати статус біженця у країнах ЄС. Саме на цю категорію громадян націлені працівники Держприкордонслужби. При цьому юрист зазначив, що механізму вручення повісток за кордоном немає.

"Ми з початку повномасштабного вторгнення співпрацюємо з нашими колегами із ЄС і Молдови, щоб протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Дехто намагається просити одразу статус біженця, але підстав для отримання такого статусу у них немає", — сказав спікер Державної прикордонної служби України.

Видача повісток за кордоном

Зазначається, що у постанові КМУ № 1487 не передбачено видача повісток військовозобов'язаним чоловікам за кордоном. Чутки про подібні випадки виписування їх поза межами України — робота дезінформації ворога.

"Закордонні представництва не можуть вручати повістки за українським законодавством. Адже повістка — це документ, яким людину запрошують до ТЦК для уточнення військових облікових даних або проходження військово-лікарської комісії", ― заявив військовий адвокат Ярослав Жукровський.

Крім цього він додав, що депортація в Україну військовозобов'язаних чоловіків не має правових підстав і дипломатичні установи не можуть цього робити.

"Військовий облік у закордонних дипломатичних установах — це, ймовірніше, декларативний механізм з’ясування даних громадян України. Ігнорування цієї норми не є підставою для депортації. Правових підстав у дипломатичних установ на це немає", ― сказав юрист.

Нагадаємо, що в Україні продовжили дію воєнного стану та загальну мобілізацію. Призвати на військову службу можуть громадян віком від 18 до 60 років. Чоловіки, яких мобілізували, повинні отримати повістку.