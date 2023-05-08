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Адвокат объяснил, возможна ли мобилизация мужчин за границей

8 мая 2023 21:35
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Возможна ли мобилизация за границей
Выписана повестка военнообязанному мужчине. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 18 августа 2023 года. Какую категорию мужчин будут возвращать объяснили в Госпогранслужбе.

Об этом информирует спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Возвращение мужчин на границе

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 18 августа 2023 года. Украина пытается "способствовать" возвращению мужчин, желающих незаконно уехать из страны и пытающихся получить статус беженца в странах ЕС. Именно на эту категорию граждан нацелены работники Госпогранслужбы. При этом юрист отметил, что механизм вручения повесток за рубежом нет.

"Мы с начала полномасштабного вторжения сотрудничаем с нашими коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Некоторые пытаются просить сразу статус беженца, но оснований для получения такого статуса у них нет", — сказал спикер Государственной пограничной службы Украины.

Выдача повесток за границей

Отмечается, что в постановлении КМУ № 1487 не предусмотрена выдача повесток военнообязанным мужчинам за границей. Слухи о подобных случаях выписывания их вне Украины — работа дезинформации врага.

"Зарубежные представительства не могут вручать повестки по украинскому законодательству. Ведь повестка — это документ, которым человека приглашают в ТЦК для уточнения военных учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии", ― заявил военный адвокат Ярослав Жукровский.

Кроме этого, он добавил, что депортация в Украину военнообязанных мужчин не имеет правовых оснований и дипломатические учреждения не могут этого делать.

"Военный учет в зарубежных дипломатических учреждениях — это, вероятнее всего, декларативный механизм выяснения данных граждан Украины. Игнорирование этой нормы не является основанием для депортации. Правовых оснований у дипломатических учреждений на это нет", ― сказал юрист.

Напомним, что в Украине продолжили действие военного положения и всеобщую мобилизацию. Призвать на военную службу могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчины, мобилизованные, должны получить повестку.

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