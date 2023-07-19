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Адвокат розповів до яких хитрощів вдаються військкомати

19 липня 2023 07:37
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Адвокат розповів до яких хитрощів вдаються військкомати
Як розпізнати хитрощі військкоматів? Ілюстративне фото: google.com
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. За останні півтора року медійному просторі неодноразово спалахували скандали пов'язані із незаконним призовом громадян. 

Про хитрощі до яких вдаються військкомати розповів адвокат Ростислав Кравець в інтерв’ю ТСН.ua.

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Як повідомив адвокат Ростислав Кравець, працівники військкоматів зловживають владою при проходження військово-лікарських комісій. Результати таких дій відчули громадяни, які довгий час не могли б назвати себе "повністю здоровими".

"Дуже велика кількість осіб, які мають хронічні захворювання, потрапляють на передову", – зазначив адвокат.

До того ж, як зазначив фахівець, у ТЦК зумисно не роз'яснюють громадянам їх права.

"В першу чергу, це непояснення особливого права на відстрочку від мобілізації. Неприйняття заяв щодо відстрочки, пояснюючи, що це вам нічого не дасть. При цьому вони прекрасно розуміють, що якщо особа дасть письмову заяву — фактично це буде підставою для відстрочки", — каже Кравець.

Нагадаємо, у Чернігові адвокату вручили повістку та незаконно утримували в ТЦК.

Також, юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК для  виловлювання військовозобов'язаних.

До того ж юрист дав поради, як оскаржити неправомірний призов. 

 

 

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