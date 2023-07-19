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Адвокат рассказал, к каким уловкам прибегают военкоматы

19 июля 2023 07:37
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Адвокат рассказал, к каким уловкам прибегают военкоматы
Как распознать уловки военкоматов? Иллюстративное фото: google.com
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

С начала полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация. За последние полтора года в медийном пространстве неоднократно вспыхивали скандалы, связанные с незаконным призывом граждан.

О уловках которых прибегают военкоматы рассказал адвокат Ростислав Кравец в интервью ТСН.ua.

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Как сообщил адвокат Ростислав Кравец, работники военкоматов злоупотребляют властями при прохождении военно-врачебных комиссий. Результаты таких действий почувствовали граждане, долгое время не могли бы назвать себя "полностью здоровыми".

"Очень большое количество лиц, имеющих хронические заболевания, попадают на передовую", — отметил адвокат.

К тому же, как отметил специалист, в ТЦК намеренно не разъясняют гражданам их права.

"В первую очередь, это необъяснение особого права на отсрочку от мобилизации. Непринятие заявлений по отсрочке, объясняя, что это вам ничего не даст. При этом они прекрасно понимают, что если лицо даст письменное заявление — фактически это будет основанием для отсрочки", — говорит Кравец.

Напомним, в Чернигове адвокату вручили повестку и незаконно удерживали в ТЦК.

Также юрист указал на новый трюк работников ТЦК для вылова военнообязанных.

К тому же, юрист дал советы, как обжаловать неправомерный призыв.

 

 

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