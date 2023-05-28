Адвокат розповів, що загрожує людям, які фотографують ЗСУ
На початку повномасштабного вторгнення до Кримінального кодексу України додали статтю 114-2, у якій йдеться про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Адвокат розповів, що загрожує людям за розповсюдження забороненої інформації.
Про це Ростислав Кравець розповів у відео на своєму You-Tube каналі.
Відповідальність за фільмування та фотографування ЗСУ
Адвокат розповів, що стаття 114-2 КК України розподіляється на три частини:
- Перша частина — поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, якщо така інформація не розміщувалася (не поширювалася) у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, МО України, ГУР МО України чи СБУ або в офіційних джерелах країн-партнерів, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Порушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років;
- Друга — поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, МО України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Порушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
- Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
"Ви повинні розуміти, що будь-яке розміщення інформації про місцезнаходження Збройних сил, роботу систем ППО, переміщення Збройних сил — тягне за собою відповідальність. Крім того, поширення цієї інформації, яка була поширена в якомусь Telegram-каналі, а ви далі її поширюєте — фактично також буде вважатися поширенням цієї інформації, якщо вона не була поширена в офіційних джерелах Міністерством оборони, Генштабом, СБУ або країнами-партнерами", — додав Кравець.
Нагадаємо, цього місяця окупанти значно посилили ракетні обстріли, зокрема й столиці. ППО відпрацювало бездоганно. Попри рекомендації влади не публікувати нічого в соцмережах, чимало українців зробили навпаки. Також, забувши, що в країні триває війна, деякі хизувались своїми спецперепустками.