Адвокат розповів, що загрожує людям, які фотографують ЗСУ

Українські військовослужбовці. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

На початку повномасштабного вторгнення до Кримінального кодексу України додали статтю 114-2, у якій йдеться про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Адвокат розповів, що загрожує людям за розповсюдження забороненої інформації.

Про це Ростислав Кравець розповів у відео на своєму You-Tube каналі.

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Адвокат розповів, що стаття 114-2 КК України розподіляється на три частини:

Перша частина — поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, якщо така інформація не розміщувалася (не поширювалася) у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, МО України, ГУР МО України чи СБУ або в офіційних джерелах країн-партнерів, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Порушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років;

Друга — поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, МО України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Порушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

"Ви повинні розуміти, що будь-яке розміщення інформації про місцезнаходження Збройних сил, роботу систем ППО, переміщення Збройних сил — тягне за собою відповідальність. Крім того, поширення цієї інформації, яка була поширена в якомусь Telegram-каналі, а ви далі її поширюєте — фактично також буде вважатися поширенням цієї інформації, якщо вона не була поширена в офіційних джерелах Міністерством оборони, Генштабом, СБУ або країнами-партнерами", — додав Кравець.

Нагадаємо, цього місяця окупанти значно посилили ракетні обстріли, зокрема й столиці. ППО відпрацювало бездоганно. Попри рекомендації влади не публікувати нічого в соцмережах, чимало українців зробили навпаки. Також, забувши, що в країні триває війна, деякі хизувались своїми спецперепустками.