Адвокат рассказал, что угрожает людям, которые фотографируют ВСУ

Украинские военнослужащие. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

В начале полномасштабного вторжения в Уголовный кодекс Украины добавили статью 114-2, в которой говорится о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. Адвокат рассказал, что угрожает людям за распространение запрещенной информации.

Об этом Ростислав Кравец рассказал в видео на своем You-Tube канале.

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Адвокат рассказал, что статья 114-2 УК распределяется на три части:

Первая часть — распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, в том числе об их перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась (не распространялась) в открытом доступе Генштабом ВСУ, МО Украины, ГУР МО Украины или СБУ или в официальных источниках стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. Нарушение карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет;

Вторая — распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, МО Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. Нарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц либо по корыстным мотивам, либо с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины, или незаконному вооруженному формированию, или если они повлекли тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

"Вы должны понимать, что любое размещение информации о местонахождении Вооруженных сил, работе систем ПВО, перемещении Вооруженных сил — влечет ответственность. Кроме того, распространение этой информации, которая была распространена в каком-то Telegram-канале, а вы дальше ее распространяете - фактически также будет считаться распространением этой информации, если она не была распространена в официальных источниках Министерством обороны, Генштабом, СБУ или странами-партнерами", — добавил Кравец.

Напомним, в этом месяце оккупанты значительно усилили ракетные обстрелы, в том числе и столицу. ПВО отработало безупречно. Несмотря на рекомендации власти не публиковать ничего в соцсетях, многие украинцы сделали наоборот. Также, забыв, что в стране идет война, некоторые хвастались своими спецпропусками.