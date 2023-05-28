Адвокат рассказал, что угрожает людям, которые фотографируют ВСУ
В начале полномасштабного вторжения в Уголовный кодекс Украины добавили статью 114-2, в которой говорится о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. Адвокат рассказал, что угрожает людям за распространение запрещенной информации.
Об этом Ростислав Кравец рассказал в видео на своем You-Tube канале.
Ответственность за съемку и фотографирование ВСУ
Адвокат рассказал, что статья 114-2 УК распределяется на три части:
- Первая часть — распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, в том числе об их перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась (не распространялась) в открытом доступе Генштабом ВСУ, МО Украины, ГУР МО Украины или СБУ или в официальных источниках стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. Нарушение карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет;
- Вторая — распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, МО Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. Нарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
- Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц либо по корыстным мотивам, либо с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины, или незаконному вооруженному формированию, или если они повлекли тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
"Вы должны понимать, что любое размещение информации о местонахождении Вооруженных сил, работе систем ПВО, перемещении Вооруженных сил — влечет ответственность. Кроме того, распространение этой информации, которая была распространена в каком-то Telegram-канале, а вы дальше ее распространяете - фактически также будет считаться распространением этой информации, если она не была распространена в официальных источниках Министерством обороны, Генштабом, СБУ или странами-партнерами", — добавил Кравец.
Напомним, в этом месяце оккупанты значительно усилили ракетные обстрелы, в том числе и столицу. ПВО отработало безупречно. Несмотря на рекомендации власти не публиковать ничего в соцсетях, многие украинцы сделали наоборот. Также, забыв, что в стране идет война, некоторые хвастались своими спецпропусками.