Африка спробує припинити війну в Україні

Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо. Фото: Reuters

Президент африканської республіки Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо спробує припинити війну в Україні. Для цього створять спеціальну групу-посередника, яка відвідає Київ та Москву.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Представники групи

Зазначається, що до спеціальної групи входитимуть представники Замбії, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди й Південно-Африканської Республіки.

"Ми намагаємося знову з надією, що зможемо схилити президента Путіна або обидві сторони до справжнього припинення цієї війни", — сказав Біо.

Однак, поки що невідомо, що група запропонує Україні та Росії у намаганні припинити війну.

Мета місії

За словами Біо, війна створила багато економічних проблем для африканських держав.

"Це дуже впливає на нас, оскільки ми — імпортер. Майже всі наші важливі товари та продукти харчування ми отримуємо ззовні", — зазначив президент Сьєрра-Леоне.

Відомо, що Україна та Росія — найважливіші постачальники добрив та пшениці до Сьєрра-Леоне. Через війну ціни на ці продукти суттєво підвищилися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уряд Південно-Африканської Республіки оголосив про імунітет для лідерів країн БРІКС, які зустрінуться в Йоханесбурзі у серпні. Але при цьому ордер МКС про затримання Володимира Путіна нібито не планують ігнорувати.