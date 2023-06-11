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Африка спробує припинити війну в Україні, — президент Сьєрра-Леоне

11 червня 2023 09:05
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Козюк Тетяна
редактор
Африка спробує припинити війну в Україні
Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент африканської республіки Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо спробує припинити війну в Україні. Для цього створять спеціальну групу-посередника, яка відвідає Київ та Москву. 

Про це повідомляє Bloomberg

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Представники групи

Зазначається, що до спеціальної групи входитимуть представники Замбії, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди й Південно-Африканської Республіки. 

"Ми намагаємося знову з надією, що зможемо схилити президента Путіна або обидві сторони до справжнього припинення цієї війни", — сказав Біо.

Однак, поки що невідомо, що група запропонує Україні та Росії у намаганні припинити війну.

Мета місії

За словами Біо, війна створила багато економічних проблем для африканських держав. 

"Це дуже впливає на нас, оскільки ми — імпортер. Майже всі наші важливі товари та продукти харчування ми отримуємо ззовні", — зазначив президент Сьєрра-Леоне.

Відомо, що Україна та Росія — найважливіші постачальники добрив та пшениці до Сьєрра-Леоне. Через війну ціни на ці продукти суттєво підвищилися. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що уряд Південно-Африканської Республіки оголосив про імунітет для лідерів країн БРІКС, які зустрінуться в Йоханесбурзі у серпні. Але при цьому ордер МКС про затримання Володимира Путіна нібито не планують ігнорувати.

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