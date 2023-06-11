Африка попытается прекратить войну в Украине

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био. Фото: Reuters

Президент африканской республики Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био попытается приостановить войну в Украине. Для этого будет создана специальная группа-посредник, которая посетит Киев и Москву.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Представители группы

Отмечается, что в специальную группу будут входить представители Замбии, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Южно-Африканской Республики.

"Мы пытаемся снова в надежде, что сможем склонить президента Путина или обе стороны к настоящему прекращению этой войны", — сказал Био.

Однако пока неизвестно, что группа предложит Украине и России в попытке прекратить войну.

Цель миссии

По словам Био, война создала множество экономических проблем для африканских государств.

"Это очень влияет на нас, поскольку мы импортер. Почти все наши важные товары и продукты питания мы получаем извне", — отметил президент Сьерра-Леоне.

Известно, что Украина и Россия являются важнейшими поставщиками удобрений и пшеницы в Сьерра-Леоне. Из-за войны цены на эти продукты существенно повысились.

Напомним, ранее мы писали, что правительство Южно-Африканской Республики объявило об иммунитете для лидеров стран БРИКС, которые встретятся в Йоханнесбурге в августе. Но при этом ордер МКС о задержании Владимира Путина вроде бы не планируют игнорировать.