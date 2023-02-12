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Агресор це запам'ятає: Кулеба анонсував грандіозні події на річницю війни

12 лютого 2023 17:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Річниця війни в Україні - Кулеба анонсував грандіозні події
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував великі події на річницю російського вторгнення. За його словами, росія назавжди запам'ятає цей день.

Про це він розповів в інтерв'ю Вадиму Карп'яку.

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Річниця війни

За словами міністра, 23 та 24 лютого у Нью-Йорку відбудуться "великі події". Ці дні будуть присвячені війні в Україні та її перемозі.

"Буде багато важливих політичних сигналів, будуть рішення санкцій, зброї, символи єдності, і це відбуватиметься на всіх рівнях. Скажу так: росія запам'ятає, як світ відзначить річницю її повномасштабної агресії проти України", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії було ухвалено важливі у військовому плані рішення. Також він нагадав про відправку танків для України.

За словами Дмитра Кулеби, під час візиту української делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським у столицю Великої Британії мали місце певні домовленості щодо військової допомоги.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три пріоритетні теми, які Україна цього року просуватиме на Мюнхенській безпековій конференції. Зокрема, порушуватимуться питання постачання далекобійних ракет і бойових літаків для України, членство нашої держави до НАТО та майбутнє росії.

Кулеба нагадав, що рік тому саме на Мюнхенській безпековій конференції Президент України Володимир Зеленський виступив з програмною промовою, в якій, зокрема, закликав надати Україні зброю.

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