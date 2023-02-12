Годовщина войны в Украине - Кулеба анонсировал грандиозные события

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал большие события на годовщину российского вторжения. По его словам, россия навсегда запомнит этот день.

Об этом Кулеба рассказал в интервью Вадиму Карпяку.

Годовщина войны

По словам министра, 23 и 24 февраля в Нью-Йорке состояться "большие события". Эти дни будут посвящены войне в Украине и ее победе.

"Будет много важных политических сигналов, будут решения санкций, оружия, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Скажу так: россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины", — указал Кулеба.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию были приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков для Украины.

По словам Дмитрия Кулебы, во время визита украинской делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским в столицу Великобритании имело место определенные договоренности по военной помощи.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три приоритетных темы, которые Украина в этом году будет продвигать на Мюнхенской конференции безопасности. В частности, будут подниматься вопросы поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов для Украины, членство нашего государства в НАТО и будущее россии.

Кулеба напомнил, что год назад именно на Мюнхенской конференции безопасности Президент Украины Владимир Зеленский выступил с программной речью, в которой, в частности, призвал предоставить Украине оружие.