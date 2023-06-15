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Аксьонов заявив про масовану атаку безпілотників на Крим

15 червня 2023 09:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Аксьонов заявив про масовану атаку безпілотників на Крим
Керівник окупаційної "адміністрації" Криму Сергій Аксьонов. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кримські окупанти заявили про масовану дронову атаку на півострів. Попри нібито успішну роботу російської ППО, колаборанти визнали факт вибуху в одному із районів Криму.

Про це гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов написав на своєму Telegram-каналі.

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Дрони над Кримом

За словами Сергія Аксьонова, окупований Крим пережив масовану атаку безпілотників.

Протягом ночі та ранку 15 червня у небі над окупованим Кримським півостровом нібито були помічені аж дев’ятеро дронів.

Окупанти хваляться

Головний кримський колаборант заявив, що шість із дев’яти безпілотників були знищені силами окупаційної протиповітряної оборони.

Інші три дрони нібито були заглушені та приземлені засобами радіоелектронної боротьби.

Вибух у Криму

Втім, Аксьонов визнав, що один безпілотник таки вибухнув.

Це сталося у селі Докучаєве Красногвардійського району.

За словами гауляйтера Криму, у кількох будинках були вибиті вікна, але жертв начебто немає.

Аксьонов про дрони в Криму
Аксьонов про дрони в Криму

Нагадаємо, що у травні біля окупованого Сімферополя перекинулися вагони із зерном. За неофіційною інформацією, на залізниці стався вибух.

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