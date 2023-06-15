Аксенов заявил о массированной атаке беспилотников на Крым

Руководитель оккупационной "администрации" Крыма Сергей Аксенов. Фото: росСМИ

Крымские оккупанты заявили о массированной дроновой атаке на полуостров. Несмотря на успешную работу российской ПВО, коллаборанты признали факт взрыва в одном из районов Крыма.

Об этом гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов написал на своем Telegram-канале.

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Дроны над Крымом

По словам Сергея Аксенова, оккупированный Крым пережил массированную атаку беспилотников.

В течение ночи и утра 15 июня в небе над оккупированным Крымским полуостровом якобы были замечены девять дронов.

Оккупанты хвалятся

Главный крымский коллаборант заявил, что шесть из девяти беспилотников были уничтожены силами оккупационной противовоздушной обороны.

Другие три дрона якобы были заглушены и приземлены радиоэлектронной борьбой.

Взрыв в Крыму

Впрочем, Аксенов признал, что один беспилотник взорвался.

Это произошло в селе Докучаево Красногвардейского района.

По словам гауляйтера Крыма, в нескольких домах были выбиты окна, но жертв вроде бы нет.

Аксенов о дронах в Крыму

Напомним, что в мае у оккупированного Симферополя перевернулись вагоны с зерном. По неофициальной информации, на железной дороге произошел взрыв.