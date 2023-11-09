Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 09.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 9 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 9 листопада.

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DeepState

Минулої доби ворог наступав одразу на двох ділянках. Окупантам вдалося закріпитися на дачах, які північніше Степового.

"Ситуація дуже динамічна і деякі позиції можуть ще переходити з рук в руки. Сили Оборони докладають усих можливих зусиль, але ворог переважає у числі", — йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 57 бойових зіткнень із російськими силами в районі:

Сіньківки Харківської області,

Новоєгорівки Луганської області,

Богданівки, Хромового, Іванівського,

Кліщівки та Андріївки Донецької області,

Кераміка, Степового, Авдіївки, Першотравневого Донецької області,

Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області,

Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Українські війська, 9 листопада продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області.

"Українські сили провели напади в районі Роботиного, Новопрокопівки (на південь від Роботиного) та Вербового (9 км на схід від Роботиного)", — зазначено у повідомленні.

За словами Президента України Володимира Зеленського, українські сили мають план бойових дій на 2024 рік, який він не може розкрити.

"Зеленський заявив, що українські сили мають кілька шляхів для майбутнього наступу на півдні України, сході України та Херсонської області. Також є плани просування до конкретних окупованих міст", — йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 9 листопада 2023 року.

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали:

Петропавлівка Харківської області;

Спірне, Андріївка, Диліївка, Авдіївка, Новобахмутівка, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Єлизаветівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новоіванівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Українські військові на одному з напрямків. Фото: Генштаб

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще по одну важливу ціль противника.

ЗСУ атакують ворога. Фото: Генштаб

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Також російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59", — повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, українська армія поступово закріплюється на лівому березі Дніпра.