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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где наступают ВСУ сегодня

9 ноября 2023 07:37
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 9 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 ноября.

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DeepState

За прошедшие сутки враг наступал сразу на двух участках. Оккупантам удалось закрепиться на дачах, севернее Степного.

"Ситуация очень динамичная, и некоторые позиции могут еще переходить из рук в руки. Силы Обороны прикладывают все возможные усилия, но враг преобладает по количеству", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 57 боевых столкновений с российскими силами в районе:

  • Сеньковки Харьковской области,
  • Новоегоровки Луганской области,
  • Богдановки, Хромового, Ивановского,
  • Клещеевки и Андреевки Донецкой области,
  • Керамика, Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области,
  • Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, 
  • Старомайорскоого и южнее Пречистовки Донецкой области.
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Украинские войска 9 ноября продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.

"Украинские силы провели нападения в районе Работино, Новопрокоповки (южнее Работино) и Вербового (9 км восточнее Работино)", — указано в сообщении.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, у украинских сил есть план боевых действий на 2024 год, который он не может раскрыть.

"Зеленский заявил, что  у украинских сил есть несколько путей для предстоящего наступления на юге Украины, востоке Украины и Херсонской области. Также есть планы продвижения в конкретные оккупированные города", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на 8 ноября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 9 ноября 2023 года.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили:

Петропавловка Харьковской области;

  • Спорное, Андреевка, Дилиевка, Авдеевка, Новобахмутовка, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Новомихайловка, Елизаветовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новоивановка Запорожской области.
  • Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
  • В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
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Украинские военные на одном из направлений. Фото: Генштаб
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили 6 атак противника.
  • На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.
  • На Бахмутском направлении наши воины отразили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
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Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
  • В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.
  • Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 10 атак врага.
  • На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак.
  • На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.
  • На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
  • В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.
  • Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.
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ВСУ атакуют врага. Фото: Генштаб

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Также российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив по одной управляемой авиационной ракете Х-59 и Х-31. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59", — сообщили в Генштабе.

Напомним, украинская армия постепенно укрепляется на левом берегу Днепра.

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