Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где наступают ВСУ сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 9 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 ноября.
DeepState
За прошедшие сутки враг наступал сразу на двух участках. Оккупантам удалось закрепиться на дачах, севернее Степного.
"Ситуация очень динамичная, и некоторые позиции могут еще переходить из рук в руки. Силы Обороны прикладывают все возможные усилия, но враг преобладает по количеству", — говорится в сообщении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные провели 57 боевых столкновений с российскими силами в районе:
- Сеньковки Харьковской области,
- Новоегоровки Луганской области,
- Богдановки, Хромового, Ивановского,
- Клещеевки и Андреевки Донецкой области,
- Керамика, Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области,
- Марьинки и Новомихайловки Донецкой области,
- Старомайорскоого и южнее Пречистовки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Украинские войска 9 ноября продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.
"Украинские силы провели нападения в районе Работино, Новопрокоповки (южнее Работино) и Вербового (9 км восточнее Работино)", — указано в сообщении.
По словам Президента Украины Владимира Зеленского, у украинских сил есть план боевых действий на 2024 год, который он не может раскрыть.
"Зеленский заявил, что у украинских сил есть несколько путей для предстоящего наступления на юге Украины, востоке Украины и Херсонской области. Также есть планы продвижения в конкретные оккупированные города", — говорится в сообщении.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 ноября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 9 ноября 2023 года.
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиационные удары получили:
Петропавловка Харьковской области;
- Спорное, Андреевка, Дилиевка, Авдеевка, Новобахмутовка, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Новомихайловка, Елизаветовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новоивановка Запорожской области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
- В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
- В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили 6 атак противника.
- На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.
- На Бахмутском направлении наши воины отразили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.
- Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 10 атак врага.
- На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак.
- На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
- В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
"Также российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив по одной управляемой авиационной ракете Х-59 и Х-31. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59", — сообщили в Генштабе.
Напомним, украинская армия постепенно укрепляется на левом берегу Днепра.
Читайте Новини.LIVE!