Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 9 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 ноября.

Читайте также:

DeepState

За прошедшие сутки враг наступал сразу на двух участках. Оккупантам удалось закрепиться на дачах, севернее Степного.

"Ситуация очень динамичная, и некоторые позиции могут еще переходить из рук в руки. Силы Обороны прикладывают все возможные усилия, но враг преобладает по количеству", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 57 боевых столкновений с российскими силами в районе:

Сеньковки Харьковской области,

Новоегоровки Луганской области,

Богдановки, Хромового, Ивановского,

Клещеевки и Андреевки Донецкой области,

Керамика, Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области,

Марьинки и Новомихайловки Донецкой области,

Старомайорскоого и южнее Пречистовки Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Украинские войска 9 ноября продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.

"Украинские силы провели нападения в районе Работино, Новопрокоповки (южнее Работино) и Вербового (9 км восточнее Работино)", — указано в сообщении.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, у украинских сил есть план боевых действий на 2024 год, который он не может раскрыть.

"Зеленский заявил, что у украинских сил есть несколько путей для предстоящего наступления на юге Украины, востоке Украины и Херсонской области. Также есть планы продвижения в конкретные оккупированные города", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 9 ноября 2023 года.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили:

Петропавловка Харьковской области;

Спорное, Андреевка, Дилиевка, Авдеевка, Новобахмутовка, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Новомихайловка, Елизаветовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новоивановка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Украинские военные на одном из направлений. Фото: Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили 6 атак противника.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 10 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

ВСУ атакуют врага. Фото: Генштаб

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Также российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив по одной управляемой авиационной ракете Х-59 и Х-31. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59", — сообщили в Генштабе.

Напомним, украинская армия постепенно укрепляется на левом берегу Днепра.