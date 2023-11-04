Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 04.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Фото: скриншот із DeepState

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 4 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 4 листопада.

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DeepState

Українські військові продовжують вести контрнаступальні дії для визволення території України з рук окупантів. Станом на суботу, 4 листопада, тривають бої ЗСУ з окупантами на таких напрямках передової:

Білгородському

Сватівському

Бахмутському

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Фото: DeepState

Авдіївському

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бердянському

Запорізькому

Таврійському.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на сьогодні, 4 листопада, провели бойові зіткнення із російськими окупантами на:

Херсонському напрямку

На Сіверщині та Слобожанщині

На Куп'янському напрямку

Карта бойових дій фронті від Liveuamap. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку

На Авдіївському напрямку

Карта бойових дій фронті від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар'їнському напрямку

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW (Інститут вивчення війни)

Наразі в Інституті вивчення війни немає актуальної інформації станом на 4 листопада. Ми одразу повідомимо вам актуально інформацію, коли вона з'явиться.

Зазначимо, що станом на 03.11.2023 російські окупанти продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися на Куп’янському напрямку на захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).

Карта бойових дій в Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 4 листопада 2023 року.

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Українські захисники повертаються з бойового завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Авіаційних ударів зазнали:

Луганська область

Донецька область

Чернігівська область

Запорізька область

Херсонська область

Миколаївська область

Бойові дії тривають на таких напрямках:

Волинському та Поліському

Сіверському та Слобожанському

на Куп’янському напрямку

на Лиманському напрямку

На Бахмутському напрямку

"В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок нічних ударів БпЛА частково зруйновано будівлю коледжу. Пошкоджене приміщення є памʼяткою архітектури.