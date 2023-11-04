Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 04.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — де ЗСУ мають успіхи сьогодні
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 4 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 4 листопада.
DeepState
Українські військові продовжують вести контрнаступальні дії для визволення території України з рук окупантів. Станом на суботу, 4 листопада, тривають бої ЗСУ з окупантами на таких напрямках передової:
- Білгородському
- Сватівському
- Бахмутському
- Авдіївському
- Бердянському
- Запорізькому
- Таврійському.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Українські військові станом на сьогодні, 4 листопада, провели бойові зіткнення із російськими окупантами на:
- Херсонському напрямку
- На Сіверщині та Слобожанщині
- На Куп'янському напрямку
- На Бахмутському напрямку
- На Авдіївському напрямку
- На Мар'їнському напрямку
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW (Інститут вивчення війни)
Наразі в Інституті вивчення війни немає актуальної інформації станом на 4 листопада. Ми одразу повідомимо вам актуально інформацію, коли вона з'явиться.
Зазначимо, що станом на 03.11.2023 російські окупанти продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися на Куп’янському напрямку на захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).
Оперативна ситуація в Україні станом на 4 листопада 2023 року
Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 4 листопада 2023 року.
Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали:
- Луганська область
- Донецька область
- Чернігівська область
- Запорізька область
- Херсонська область
- Миколаївська область
Бойові дії тривають на таких напрямках:
- Волинському та Поліському
- Сіверському та Слобожанському
- на Куп’янському напрямку
- на Лиманському напрямку
- На Бахмутському напрямку
"В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у зведенні.
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