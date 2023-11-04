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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — де ЗСУ мають успіхи сьогодні

4 листопада 2023 07:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 04.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Фото: скриншот із DeepState
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 4 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 4 листопада.

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DeepState

Українські військові продовжують вести контрнаступальні дії для визволення території України з рук окупантів. Станом на суботу, 4 листопада, тривають бої ЗСУ з окупантами на таких напрямках передової:

  • Білгородському
  • Сватівському
  • Бахмутському
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Фото: DeepState
  •  Авдіївському
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот
  • Бердянському
  • Запорізькому
  • Таврійському.

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на сьогодні, 4 листопада, провели бойові зіткнення із російськими окупантами на:

  • Херсонському напрямку
  • На Сіверщині та Слобожанщині
  • На Куп'янському напрямку
Карта бойових дій фронті від Liveuamap. Фото: скриншот
  • На Бахмутському напрямку
  • На Авдіївському напрямку
Карта бойових дій фронті від Liveuamap. Фото: скриншот
  • На Мар'їнському напрямку

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

        ISW (Інститут вивчення війни)

Наразі в Інституті вивчення війни немає актуальної інформації станом на 4 листопада. Ми одразу повідомимо вам актуально інформацію, коли вона з'явиться. 

Зазначимо, що станом на 03.11.2023 російські окупанти продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися на Куп’янському напрямку на захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).

Карта бойових дій в Луганській області від ISW
Карта бойових дій в Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 4 листопада 2023 року.

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Українські захисники повертаються з бойового завдання
Українські захисники повертаються з бойового завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Авіаційних ударів зазнали:

  • Луганська область
  • Донецька область
  • Чернігівська область
  • Запорізька область
  • Херсонська область
  • Миколаївська область

Бойові дії тривають на таких напрямках:

  • Волинському та Поліському 
  • Сіверському та Слобожанському
  • на Куп’янському напрямку 
  • на Лиманському напрямку 
  • На Бахмутському напрямку

"В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок нічних ударів БпЛА частково зруйновано будівлю коледжу. Пошкоджене приміщення є памʼяткою архітектури. 

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