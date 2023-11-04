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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ преуспевают сегодня

4 ноября 2023 07:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Фото: скриншот из DeepState
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 4 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 ноября.

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Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия для освобождения территории Украины из рук оккупантов. По состоянию на субботу, 4 ноября, продолжаются бои ВСУ с оккупантами по таким направлениям:

  • Белгородском
  • Сватовском
  • Бахмутском
Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Фото: DeepState
  • Авдеевском
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • Бердянском
  • Запорожском
  • Таврическом.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на сегодня, 4 ноября, провели боевые столкновения с российскими оккупантами на:

  • Херсонском направлении
  • В Северской и Слобожанщине
  • На Купянском направлении
Карта боевых действий на фронте от Liveuamap. Фото: скриншот
  • На Бахмутском направлении
  • На Авдеевском направлении
Карта боевых действий на фронте от Liveuamap. Фото: скриншот
  • На Марьинском направлении

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

В настоящее время в Институте изучения войны нет актуальной информации по состоянию на 4 ноября. Мы сразу сообщили вам актуальную информацию.

Отметим, что по состоянию на 03.11.2023 российские оккупанты продолжили наступательные действия на рубеже.   Купянск - Сватово - Кременная и незначительно продвинулись на Купянском направлении к западу от Орлянки (22 км к востоку от Купянска).

Карта боевых действий Луганской области от ISW
Карта боевых действий Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 4 ноября 2023 года.

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Украинские защитники возвращаются с боевой задачи
Украинские защитники возвращаются из боевой задачи. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Авиационные удары получили:

  • Луганская область
  • Донецкая область
  • Черниговская область
  • Запорожская область
  • Херсонская область
  • Николаевская область

Боевые действия продолжаются в следующих направлениях:

  • Волынском и Полесском
  • Северском и Слобожанском
  • на Купянском направлении
  • на Лиманском направлении
  • На Бахмутском направлении

"В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах ", - говорится в сводке.

 

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