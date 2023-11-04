Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Фото: скриншот из DeepState

Появились актуальные карты боевых действий на утро 4 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 ноября.

Читайте также:

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия для освобождения территории Украины из рук оккупантов. По состоянию на субботу, 4 ноября, продолжаются бои ВСУ с оккупантами по таким направлениям:

Белгородском

Сватовском

Бахмутском

Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Фото: DeepState

Авдеевском

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бердянском

Запорожском

Таврическом.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на сегодня, 4 ноября, провели боевые столкновения с российскими оккупантами на:

Херсонском направлении

В Северской и Слобожанщине

На Купянском направлении

Карта боевых действий на фронте от Liveuamap. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении

На Авдеевском направлении

Карта боевых действий на фронте от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

В настоящее время в Институте изучения войны нет актуальной информации по состоянию на 4 ноября. Мы сразу сообщили вам актуальную информацию.

Отметим, что по состоянию на 03.11.2023 российские оккупанты продолжили наступательные действия на рубеже. Купянск - Сватово - Кременная и незначительно продвинулись на Купянском направлении к западу от Орлянки (22 км к востоку от Купянска).

Карта боевых действий Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 4 ноября 2023 года.

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Украинские защитники возвращаются из боевой задачи. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Авиационные удары получили:

Луганская область

Донецкая область

Черниговская область

Запорожская область

Херсонская область

Николаевская область

Боевые действия продолжаются в следующих направлениях:

Волынском и Полесском

Северском и Слобожанском

на Купянском направлении

на Лиманском направлении

На Бахмутском направлении

"В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах ", - говорится в сводке.