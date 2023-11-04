Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ преуспевают сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 4 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 ноября.
Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия для освобождения территории Украины из рук оккупантов. По состоянию на субботу, 4 ноября, продолжаются бои ВСУ с оккупантами по таким направлениям:
- Белгородском
- Сватовском
- Бахмутском
- Авдеевском
- Бердянском
- Запорожском
- Таврическом.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на сегодня, 4 ноября, провели боевые столкновения с российскими оккупантами на:
- Херсонском направлении
- В Северской и Слобожанщине
- На Купянском направлении
- На Бахмутском направлении
- На Авдеевском направлении
- На Марьинском направлении
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
В настоящее время в Институте изучения войны нет актуальной информации по состоянию на 4 ноября. Мы сразу сообщили вам актуальную информацию.
Отметим, что по состоянию на 03.11.2023 российские оккупанты продолжили наступательные действия на рубеже. Купянск - Сватово - Кременная и незначительно продвинулись на Купянском направлении к западу от Орлянки (22 км к востоку от Купянска).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 ноября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 4 ноября 2023 года.
За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Авиационные удары получили:
- Луганская область
- Донецкая область
- Черниговская область
- Запорожская область
- Херсонская область
- Николаевская область
Боевые действия продолжаются в следующих направлениях:
- Волынском и Полесском
- Северском и Слобожанском
- на Купянском направлении
- на Лиманском направлении
- На Бахмутском направлении
"В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах ", - говорится в сводке.
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