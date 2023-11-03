Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 03.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — де ЗСУ просунулися сьогодні
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 3 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 3 листопада.
DeepState
Українські військові продовжують вести контрнаступальні дії для визволення території України з рук окупантів. Станом на п'ятницю, 3 листопада, тривають бої ЗСУ з окупантами на таких напрямках передової:
- південніше Лиману Першого на Куп'янському напрямку;
- біля Ягідного та Берхівки на Бахмутському напрямку;
- на Роботинському виступі на Запорізькому напрямку;
- в Кринках на Таврійському напрямку.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Українські військові станом на сьогодні, 3 листопада, провели 38 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:
- Синьківки, Петропавлівки, Іванівки на Куп'янському напрямку,
- Південного, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку,
- Сєверного та Тоненького на Авдіївському напрямку,
- Мар'їнки на Мар'їнському напрямку,
- Старомайорського на Бердянському напрямку,
- Роботиного на Запорізькому напрямку.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 03.11.2023 російські окупанти продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися на Куп’янському напрямку на захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).
За даними Генштабу ЗСУ, російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Петропавлівки та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).
Українські військові станом на сьогодні, 3 листопада продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку і просунулися далі на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
Оперативна ситуація в Україні станом на 3 листопада 2023 року
Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 3 листопада 2023 року.
За добу українські військові провели 50 бойових зіткнень з російськими окупантами. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:
- на Куп’янському — близько 10 атак в районі Синьківки, Петропавлівки, Іванівки;
- на Бахмутському — близько 10 атак біля Кліщіївки, Андріївки та Південного;
- на Авдіївському — близько 10 атак біля Степового, Тоненького, Сєверного, Первомайського;
- на Мар’їнському — понад 20 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки;
- на Шахтарському — поблизу Пречистівки та Старомайорського;
- на Запорізькому — біля Роботиного Запорізької області.
"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у зведенні.
Нагадаємо, що українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські нацгвардійці показали, як знищують техніку окупантів на південному напрямку.
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