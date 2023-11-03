Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 03.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 3 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 3 листопада.

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DeepState

Українські військові продовжують вести контрнаступальні дії для визволення території України з рук окупантів. Станом на п'ятницю, 3 листопада, тривають бої ЗСУ з окупантами на таких напрямках передової:

південніше Лиману Першого на Куп'янському напрямку;

біля Ягідного та Берхівки на Бахмутському напрямку;

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

на Роботинському виступі на Запорізькому напрямку;

в Кринках на Таврійському напрямку.

Карта бойових дій на Таврійському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на сьогодні, 3 листопада, провели 38 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки, Петропавлівки, Іванівки на Куп'янському напрямку,

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Південного, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку,

Сєверного та Тоненького на Авдіївському напрямку,

Карта бойових дій на Авдіївському та Бахмутському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки на Мар'їнському напрямку,

Старомайорського на Бердянському напрямку,

Роботиного на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Мар'їнському, Бердянському та Запорізькому напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 03.11.2023 російські окупанти продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися на Куп’янському напрямку на захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Петропавлівки та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Карта бойових дій в Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські військові станом на сьогодні, 3 листопада продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку і просунулися далі на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 3 листопада 2023 року.

Українські захисники повертаються з бойового завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу українські військові провели 50 бойових зіткнень з російськими окупантами. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — близько 10 атак в районі Синьківки, Петропавлівки, Іванівки;

— близько 10 атак в районі Синьківки, Петропавлівки, Іванівки; на Бахмутському — близько 10 атак біля Кліщіївки, Андріївки та Південного;

— близько 10 атак біля Кліщіївки, Андріївки та Південного; на Авдіївському — близько 10 атак біля Степового, Тоненького, Сєверного, Первомайського;

Українські військові на танку дивляться, куди цілити. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Мар’їнському — понад 20 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки;

— понад 20 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки; на Шахтарському — поблизу Пречистівки та Старомайорського;

— поблизу Пречистівки та Старомайорського; на Запорізькому — біля Роботиного Запорізької області.

Українські бійці нищать ворога на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські нацгвардійці показали, як знищують техніку окупантів на південному напрямку.