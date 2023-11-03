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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня

3 ноября 2023 07:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 03.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 3 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 ноября.

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DeepState

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия по освобождению территории Украины из рук оккупантов. По состоянию на пятницу, 3 ноября, продолжаются бои ВСУ с оккупантами на таких направлениях:

  • южнее Лимана Первого на Купянском направлении;
  • у Ягодного и Берховки на Бахмутском направлении;
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • на Роботинском выступлении на Запорожском направлении;
  • в Крынках на Таврическом направлении.
Карта боевых действий на Таврическом направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Таврическом направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на сегодня, 3 ноября, провели 38 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

  • Синьковки, Петропавловки, Ивановки на Купянском направлении,
Карта боевых действий на Купянском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Купянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Пивденного, Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении,
  • Северного и Тоненького на Авдеевском направлении,
Карта боевых действий на Авдеевском и Бахмутском направлениях от Liveuamap
Карта боевых действий на Авдеевском и Бахмутском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинки на Марьинском направлении,
  • Старомайорского на Бердянском направлении,
  • Работино на Запорожском направлении.
Карта боевых действий на Марьинском, Бердянском и Запорожском направлениях от Liveuamap
Карта боевых действий на Марьинском, Бердянском и Запорожском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 03.11.2023 российские оккупанты продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись на Купянском направлении к западу от Орлянки (22 км к востоку от Купянска).

По данным Генштаба ВСУ, российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки, Петропавловки и Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска).

Карта боевых действий в Луганской области от ISW
Карта боевых действий в Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные по состоянию на сегодня, 3 ноября продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись дальше к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 3 ноября 2023 года.

Украинские защитники возвращаются с боевого задания
Украинские защитники возвращаются из боевого задания. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки украинские военные провели 50 боевых столкновений с российскими оккупантами. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

  • на Купянском — около 10 атак в районе Синьковки, Петропавловки, Ивановки;
  • на Бахмутском — около 10 атак возле Клещеевки, Андреевки и Пивденного;
  • на Авдеевском — около 10 атак у Степного, Тоненького, Северного, Первомайского;
Украинские военные на танке смотрят, куда целить
Украинские военные на танке смотрят, куда целить. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Марьинском — более 20 атак в районе Марьинки и Новомихайловки;
  • на Шахтерском — близ Пречистовки и Старомайорского;
  • на Запорожском — возле Роботино Запорожской области.
Украинские бойцы уничтожают врага на передовой
Украинские бойцы уничтожают врага на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сводке.

Напомним, что украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают технику оккупантов на южном направлении.

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