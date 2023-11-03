Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 03.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 3 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 ноября.
DeepState
Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия по освобождению территории Украины из рук оккупантов. По состоянию на пятницу, 3 ноября, продолжаются бои ВСУ с оккупантами на таких направлениях:
- южнее Лимана Первого на Купянском направлении;
- у Ягодного и Берховки на Бахмутском направлении;
- на Роботинском выступлении на Запорожском направлении;
- в Крынках на Таврическом направлении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на сегодня, 3 ноября, провели 38 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:
- Синьковки, Петропавловки, Ивановки на Купянском направлении,
- Пивденного, Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении,
- Северного и Тоненького на Авдеевском направлении,
- Марьинки на Марьинском направлении,
- Старомайорского на Бердянском направлении,
- Работино на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 03.11.2023 российские оккупанты продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись на Купянском направлении к западу от Орлянки (22 км к востоку от Купянска).
По данным Генштаба ВСУ, российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки, Петропавловки и Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска).
Украинские военные по состоянию на сегодня, 3 ноября продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись дальше к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 ноября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 3 ноября 2023 года.
За сутки украинские военные провели 50 боевых столкновений с российскими оккупантами. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:
- на Купянском — около 10 атак в районе Синьковки, Петропавловки, Ивановки;
- на Бахмутском — около 10 атак возле Клещеевки, Андреевки и Пивденного;
- на Авдеевском — около 10 атак у Степного, Тоненького, Северного, Первомайского;
- на Марьинском — более 20 атак в районе Марьинки и Новомихайловки;
- на Шахтерском — близ Пречистовки и Старомайорского;
- на Запорожском — возле Роботино Запорожской области.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сводке.
Напомним, что украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают технику оккупантов на южном направлении.
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