Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 03.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 3 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 ноября.

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DeepState

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия по освобождению территории Украины из рук оккупантов. По состоянию на пятницу, 3 ноября, продолжаются бои ВСУ с оккупантами на таких направлениях:

южнее Лимана Первого на Купянском направлении;

у Ягодного и Берховки на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

на Роботинском выступлении на Запорожском направлении;

в Крынках на Таврическом направлении.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на сегодня, 3 ноября, провели 38 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки, Петропавловки, Ивановки на Купянском направлении,

Карта боевых действий на Купянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Пивденного, Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении,

Северного и Тоненького на Авдеевском направлении,

Карта боевых действий на Авдеевском и Бахмутском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки на Марьинском направлении,

Старомайорского на Бердянском направлении,

Работино на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Марьинском, Бердянском и Запорожском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 03.11.2023 российские оккупанты продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись на Купянском направлении к западу от Орлянки (22 км к востоку от Купянска).

По данным Генштаба ВСУ, российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки, Петропавловки и Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска).

Карта боевых действий в Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные по состоянию на сегодня, 3 ноября продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись дальше к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 3 ноября 2023 года.

Украинские защитники возвращаются из боевого задания. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки украинские военные провели 50 боевых столкновений с российскими оккупантами. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

на Купянском — около 10 атак в районе Синьковки, Петропавловки, Ивановки;

— около 10 атак в районе Синьковки, Петропавловки, Ивановки; на Бахмутском — около 10 атак возле Клещеевки, Андреевки и Пивденного;

— около 10 атак возле Клещеевки, Андреевки и Пивденного; на Авдеевском — около 10 атак у Степного, Тоненького, Северного, Первомайского;

Украинские военные на танке смотрят, куда целить. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Марьинском — более 20 атак в районе Марьинки и Новомихайловки;

— более 20 атак в районе Марьинки и Новомихайловки; на Шахтерском — близ Пречистовки и Старомайорского;

— близ Пречистовки и Старомайорского; на Запорожском — возле Роботино Запорожской области.

Украинские бойцы уничтожают врага на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сводке.

Напомним, что украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают технику оккупантов на южном направлении.