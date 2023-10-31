Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 31.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 31 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 31 жовтня.

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DeepState

ЗСУ продовжують протистояти ворогу та вести активні бойові дії станом на вівторок, 31 жовтня.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Спірного, Виїмки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене біля Кліщіївки та завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Курдюмівки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 31 жовтня, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито 5 атак.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку противник за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 31.10.2023 українські війська підтвердили просування поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна та здійснили підтверджене просування.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку та підтвердили наступ. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на північний схід від Курдюмівки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Авдіївки та підтвердили наступ.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська провели наступальні операції на заході Запорізької області та здобули підтверджені успіхи.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 31 жовтня 2023 року

Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 31 жовтня 2023 року ще нема. Як будуть оновлені дані, ми їх оприлюднимо. А поки ситуація на фронті станом на вечір 30 жовтня.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Звіт Генштабу ЗСУ станом на вечір 30 жовтня. Фото: скриншот

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області.

Бійці ЗСУ готуються до виходу на позиції. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Берислав, Миколаївка, Тягинка Херсонської області.

Бійці ЗСУ нищать ворога з повітря. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, українські війська просунулися поблизу Бахмута під час триваючих наступальних дій поблизу міста та на заході Запорізької області. ЗСУ просунулися через залізничну колію на південь від Андріївки.