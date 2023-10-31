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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какое состояние фронта сегодня

31 октября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 31.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 31 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 31 октября.

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DeepState

ВСУ продолжают противостоять врагу и вести активные боевые действия по состоянию на вторник, 31 октября.

В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Карты боевых действий на 31 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного, Выемки Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 31 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное возле Клещиевки и нанес авиационные удары в районах Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 31 октября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 31 октября, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак.

Карта боевых действий по состоянию на 31 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий по состоянию на 31 октября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 31.10.2023 украинские войска подтвердили продвижение вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и совершили подтвержденное продвижение.

Карта боевых действий по состоянию на 31 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и подтвердили наступление. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к северо-востоку от Курдюмовки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий по состоянию на 31 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Авдеевки и подтвердили наступление.

Карта боевых действий по состоянию на 31 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска провели наступательные операции на западе Запорожской области и получили подтвержденные успехи.

Карта боевых действий по состоянию на 31 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 31 октября 2023 еще нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте по состоянию на вечер 30 октября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Отчет Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 30 октября
Отчет Генштаба ВСУ на вечер 30 октября. Фото: скриншот

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области.

Бойцы ВСУ готовятся к выходу на позиции
Бойцы ВСУ готовятся к выходу на позиции. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Берислав, Николаевка, Тягинка Херсонской области.

Бойцы ВСУ уничтожают врага с воздуха
Бойцы ВСУ уничтожают врага с воздуха. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, украинские войска продвинулись вблизи Бахмута во время продолжающихся наступательных действий вблизи города и на западе Запорожской области. ВСУ продвинулись через железнодорожный путь к югу от Андреевки.

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