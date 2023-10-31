Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 31.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 31 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 31 октября.

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DeepState

ВСУ продолжают противостоять врагу и вести активные боевые действия по состоянию на вторник, 31 октября.

В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного, Выемки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное возле Клещиевки и нанес авиационные удары в районах Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 31 октября, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 31.10.2023 украинские войска подтвердили продвижение вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и совершили подтвержденное продвижение.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и подтвердили наступление. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к северо-востоку от Курдюмовки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Авдеевки и подтвердили наступление.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска провели наступательные операции на западе Запорожской области и получили подтвержденные успехи.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 31 октября 2023 еще нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте по состоянию на вечер 30 октября.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Отчет Генштаба ВСУ на вечер 30 октября. Фото: скриншот

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области.

Бойцы ВСУ готовятся к выходу на позиции. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Берислав, Николаевка, Тягинка Херсонской области.

Бойцы ВСУ уничтожают врага с воздуха. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, украинские войска продвинулись вблизи Бахмута во время продолжающихся наступательных действий вблизи города и на западе Запорожской области. ВСУ продвинулись через железнодорожный путь к югу от Андреевки.