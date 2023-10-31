Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 31.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какое состояние фронта сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 31 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 31 октября.
DeepState
ВСУ продолжают противостоять врагу и вести активные боевые действия по состоянию на вторник, 31 октября.
В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного, Выемки Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное возле Клещиевки и нанес авиационные удары в районах Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На сегодня, 31 октября, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак.
На Марьинском направлении противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 31.10.2023 украинские войска подтвердили продвижение вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и совершили подтвержденное продвижение.
Украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и подтвердили наступление. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к северо-востоку от Курдюмовки (10 км к юго-западу от Бахмута).
Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Авдеевки и подтвердили наступление.
Украинские войска провели наступательные операции на западе Запорожской области и получили подтвержденные успехи.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 октября 2023 года
Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 31 октября 2023 еще нет. Как будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте по состоянию на вечер 30 октября.
Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Берислав, Николаевка, Тягинка Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Напомним, украинские войска продвинулись вблизи Бахмута во время продолжающихся наступательных действий вблизи города и на западе Запорожской области. ВСУ продвинулись через железнодорожный путь к югу от Андреевки.
Читайте Новини.LIVE!