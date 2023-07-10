Онлайн-карти бойових дій в Україні на 10 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 10 липня.

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DeepState

На Сватівському напрямку повідомляється про бої в районі Андріївки та Надії, ситуація потребує уточнення. Окупанти посилюють тиск на Новоселівське та станцію Куземівка.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Східніше Торського за останні тижні російським військам вдалося досягнути часткового успіху, закріпившись по трасі до села та біля точки 133.2.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої біля Кліщіївки. У Берхівці ворог відступив із західної частини села. Проте говорити про успіх там занадто рано. Ситуація північніше Яковлівки, де зафіксовано бої 54 ОМБр з окупантами, потребує уточнення.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Також тривають бої південніше Красногорівки та біля Веселого на Авдіївському напрямку.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 30 бойових зіткнень із російськими військами:

поблизу Берестового, Новоселівського та Стельмахівки Луганської області;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

поблизу Веселого, Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, Мар'їнки, Благодатного Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти здійснили невдалі наземні атаки поблизу Берестового, Новоселівського, Стельмахівки, Спірного та Веселого.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута. Командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові досягли успіху та продовжують наступ на Бахмутському напрямку. Російський військкор стверджував, що українські сили просунулися на захід від Андріївки, але їм не вдалося захопити панівну висоту.

Крім того, російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки в районі Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російську наземну атаку в районі Дубово-Василівки.

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

Російські та українські сили продовжували наземні атаки на лінії міста Авдіївка — Донецьк, і російські війська просунулися на південний захід від Веселого.

У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно обстрілювали Авдіївку, Новокалинове, Степове, Первомайське, Невельське, Мар’їнку і Новомихайлівку.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили просування в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Українські військові повідомили, що продовжують контрнаступальні операції та бойові дії на Бердянському напрямку.

Російський військкор стверджував, що ЗСУ просунулися до Приютного з півночі й наразі перебувають приблизно за 2 км від населеного пункту.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що контрнаступ України триває, воїни ЗСУ продовжують витискати ворога з нашої території. Одеські військові опублікували наслідки вдалого штурму російських позицій в одній з посадок на Бахмутському напрямку.