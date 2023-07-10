Онлайн-карты боевых действий в Украине на 10 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 10 июля
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 10 июля.
DeepState
На Сватовском направлении сообщается о боях в районе Андреевки и Надии, ситуация нуждается в уточнении. Оккупанты усиливают давление на Новоселовское и станцию Куземовка.
Восточнее Торского за последние недели российским войскам удалось добиться частичного успеха, закрепившись по трассе к селу и у точки 133.2.
На Бахмутском направлении продолжаются бои у Клещеевки. В Берховке враг отступил с западной части села. Однако говорить об успехе там слишком рано. Ситуация к северу от Яковлевки, где зафиксированы бои 54 ОМБр с оккупантами, требует уточнения.
Также продолжаются бои южнее Красногоровки и у Веселого на Авдеевском направлении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками:
- вблизи Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области;
- вблизи Веселого, Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского, Марьинки, Благодатного Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северу от Сватового и к югу от Кременной.
В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты совершили неудачные наземные атаки вблизи Берестового, Новоселовского, Стельмаховки, Спорного и Веселого.
ВСУ продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута. Командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные добились успеха и продолжают наступление на Бахмутском направлении. Российский военкор утверждал, что украинские силы продвинулись к западу от Андреевки, но им не удалось захватить доминирующую высоту.
Кроме того, российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки в районе Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российскую наземную атаку в районе Дубово-Василовки.
Российские и украинские силы продолжали наземные атаки на линии города Авдеевка — Донецк, и российские войска продвинулись юго-западнее Веселого.
В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно обстреливали Авдеевку, Новокалиново, Степное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку.
Украинские войска продолжили продвижение в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. Украинские военные сообщили, что продолжают контрнаступательные операции и боевые действия на Бердянском направлении.
Российский военкор утверждал, что ВСУ продвинулись в Приютное с севера и сейчас находятся примерно в 2 км от населенного пункта.
Напомним, что контрнаступление Украины продолжается, воины ВСУ продолжают выжимать врага с нашей территории. Одесские военные опубликовали последствия удачного штурма российских позиций в одной из посадок на Бахмутском направлении.