Онлайн-карты боевых действий в Украине на 10 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 10 июля.

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DeepState

На Сватовском направлении сообщается о боях в районе Андреевки и Надии, ситуация нуждается в уточнении. Оккупанты усиливают давление на Новоселовское и станцию Куземовка.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Восточнее Торского за последние недели российским войскам удалось добиться частичного успеха, закрепившись по трассе к селу и у точки 133.2.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои у Клещеевки. В Берховке враг отступил с западной части села. Однако говорить об успехе там слишком рано. Ситуация к северу от Яковлевки, где зафиксированы бои 54 ОМБр с оккупантами, требует уточнения.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Также продолжаются бои южнее Красногоровки и у Веселого на Авдеевском направлении.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками:

вблизи Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

вблизи Веселого, Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского, Марьинки, Благодатного Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северу от Сватового и к югу от Кременной.

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты совершили неудачные наземные атаки вблизи Берестового, Новоселовского, Стельмаховки, Спорного и Веселого.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

ВСУ продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута. Командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные добились успеха и продолжают наступление на Бахмутском направлении. Российский военкор утверждал, что украинские силы продвинулись к западу от Андреевки, но им не удалось захватить доминирующую высоту.

Кроме того, российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки в районе Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российскую наземную атаку в районе Дубово-Василовки.

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

Российские и украинские силы продолжали наземные атаки на линии города Авдеевка — Донецк, и российские войска продвинулись юго-западнее Веселого.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно обстреливали Авдеевку, Новокалиново, Степное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Украинские войска продолжили продвижение в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. Украинские военные сообщили, что продолжают контрнаступательные операции и боевые действия на Бердянском направлении.

Российский военкор утверждал, что ВСУ продвинулись в Приютное с севера и сейчас находятся примерно в 2 км от населенного пункта.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что контрнаступление Украины продолжается, воины ВСУ продолжают выжимать врага с нашей территории. Одесские военные опубликовали последствия удачного штурма российских позиций в одной из посадок на Бахмутском направлении.