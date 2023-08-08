Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 8 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 8 серпня.

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DeepState

На Сватівському напрямку окупантам вдалося захопити фактично повністю Новоселівське. Тривають бої біля Вільшани, Новоєгорівки та в Серебрянському лісництві.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Авдіївському напрямку окупанти знову намагалися наступати з Крутої Балки, однак результатів не досягнули.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському напрямку тривають бої біля Приютного та за Урожайне.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку тривають бої біля Роботиного та Вербового. Уточнено ЛБЗ, проте ці зміни умовні. В тому районі ситуація вкрай динамічна.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 50 бойових зіткнень з російськими військами:

на схід до Петропавлівки на Куп'янському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

на північний схід від Диліївки на Бахмутському напрямку, а також Авдіївки на Авдіївському та Мар'їнки й Красногорівки на Мар'янському відтинках.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Також Збройні сили України мають тактичний успіх на напрямку Мала Токмачка — Роботине.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і просувалися вперед. На геолокаційних кадрах видно, що окупанти захопили Новоселівське.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямку (захід Донецької — схід Запорізької області).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Маляр також зазначила, що українські війська продовжують успішні наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області) та зміцнюють позиції поблизу Малої Токмачки (10 км на південний схід від Оріхова) та Роботиного (15 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові обговорили поточну обстановку на лінії фронту та нагальні потреби українських Збройних сил.