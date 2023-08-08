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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 8 августа

8 августа 2023 06:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 8 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении оккупантам удалось захватить фактически полностью Новоселовское. Продолжаются бои у Ольшаны, Новоегоровки и в Серебрянском лесничестве.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении оккупанты снова пытались наступать с Крутой Балки, однако результатов не добились.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении продолжаются бои у Приютного и за Урожайное.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении продолжаются бои у Роботиного и Вербового. Уточнены ЛБЗ, однако эти изменения условны. В этом районе ситуация очень динамичная.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 50 боевых столкновений с российскими войсками:

  • на восток до Петропавловки на Купянском направлении,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • северо-восточнее Дилиевки на Бахмутском направлении, а также Авдеевки на Авдеевском и Марьинки и Красногоровки на Марьянском отрезках.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Также Вооруженные силы Украины имеют тактический успех в направлении Малая Токмачка — Роботино.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и продвигались вперед. На геолокационных кадрах видно, что оккупанты захватили Новоселовское.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бердянском направлении (запад Донецкой — восток Запорожской области).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Маляр также отметила, что украинские войска продолжают успешные наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и укрепляют позиции вблизи Малой Токмачки (10 км к юго-востоку от Орехова) и Роботиного (15 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные обсудили текущую обстановку на линии фронта и насущные нужды украинских Вооруженных сил.

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