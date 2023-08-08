Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 8 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении оккупантам удалось захватить фактически полностью Новоселовское. Продолжаются бои у Ольшаны, Новоегоровки и в Серебрянском лесничестве.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении оккупанты снова пытались наступать с Крутой Балки, однако результатов не добились.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении продолжаются бои у Приютного и за Урожайное.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении продолжаются бои у Роботиного и Вербового. Уточнены ЛБЗ, однако эти изменения условны. В этом районе ситуация очень динамичная.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 50 боевых столкновений с российскими войсками:

на восток до Петропавловки на Купянском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

северо-восточнее Дилиевки на Бахмутском направлении, а также Авдеевки на Авдеевском и Марьинки и Красногоровки на Марьянском отрезках.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Также Вооруженные силы Украины имеют тактический успех в направлении Малая Токмачка — Роботино.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и продвигались вперед. На геолокационных кадрах видно, что оккупанты захватили Новоселовское.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бердянском направлении (запад Донецкой — восток Запорожской области).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Маляр также отметила, что украинские войска продолжают успешные наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и укрепляют позиции вблизи Малой Токмачки (10 км к юго-востоку от Орехова) и Роботиного (15 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные обсудили текущую обстановку на линии фронта и насущные нужды украинских Вооруженных сил.