Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 8 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 8 августа
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 августа.
DeepState
На Сватовском направлении оккупантам удалось захватить фактически полностью Новоселовское. Продолжаются бои у Ольшаны, Новоегоровки и в Серебрянском лесничестве.
На Авдеевском направлении оккупанты снова пытались наступать с Крутой Балки, однако результатов не добились.
На Бердянском направлении продолжаются бои у Приютного и за Урожайное.
На Запорожском направлении продолжаются бои у Роботиного и Вербового. Уточнены ЛБЗ, однако эти изменения условны. В этом районе ситуация очень динамичная.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 50 боевых столкновений с российскими войсками:
- на восток до Петропавловки на Купянском направлении,
- северо-восточнее Дилиевки на Бахмутском направлении, а также Авдеевки на Авдеевском и Марьинки и Красногоровки на Марьянском отрезках.
Также Вооруженные силы Украины имеют тактический успех в направлении Малая Токмачка — Роботино.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и продвигались вперед. На геолокационных кадрах видно, что оккупанты захватили Новоселовское.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бердянском направлении (запад Донецкой — восток Запорожской области).
Маляр также отметила, что украинские войска продолжают успешные наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и укрепляют позиции вблизи Малой Токмачки (10 км к юго-востоку от Орехова) и Роботиного (15 км к югу от Орехова).
Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные обсудили текущую обстановку на линии фронта и насущные нужды украинских Вооруженных сил.