Онлайн-карти бойових дій в Україні на 9 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 9 липня.

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DeepState

На Бахмутському напрямку взято під контроль висоту 233.3 в районі Кліщіївки, біля 215.7 тривають бої. Сили Оборони продовжують здобувати успіх на цій ділянці. Ворога відкинуто в районі Новодарівки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Тривають бої південніше Красногорівки та біля Веселого на Авдіївському напрямку.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 36 бойових зіткнень з російськими військами поблизу Новоселівського та Стельмахівки Луганської області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

А також — на південний захід до Берестового Луганської області, Берхівки, Новокалинового, Авдіївки та Невельського, Мар'їнки, Благодатного Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, українські сили просунулися більш ніж на 1 км у невизначених районах на південь від Бахмута. Маляр зазначила, що бої також тривають на північ від міста без змін на російських чи українських позиціях.

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області. Маляр зазначила, що українські військові продовжують наступальні дії на мелітопольському (західна частина Запорізької області) напрямку, де знищують російські склади техніки, зброї та боєприпасів, щоб істотно зменшити можливості Росії. Успіх ЗСУ на цьому напрямку підтвердив також і речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. Втім морально-психологічний дух ворога дуже низький.