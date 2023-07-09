Онлайн-карты боевых действий в Украине на 9 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 9 июля.

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DeepState

На Бахмутском направлении взято под контроль высоту 233.3 в районе Клищеевки, около 215.7 продолжаются бои. Силы Обороны продолжают преуспевать на этом участке. Враг отброшен в районе Новодаровки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Продолжаются бои южнее Красногоровки и у Веселого на Авдеевском направлении.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 36 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

А также — юго-западнее Берестово Луганской области, Берховки, Новокалинового, Авдеевки и Невельского, Марьинки, Благодатного Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские силы продвинулись более чем на 1 км в неопределенных районах к югу от Бахмута. Маляр отметила, что бои также продолжаются к северу от города без изменений на российских или украинских позициях.

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

ВСУ продлили контрнаступательные действия на западе Запорожской области. Маляр отметила, что украинские военные продолжают наступательные действия на мелитопольском (западная часть Запорожской области) направлении, где уничтожают российские склады техники, оружия и боеприпасов, чтобы существенно снизить возможности России. Успех ВСУ на этом направлении подтвердил также спикер Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.