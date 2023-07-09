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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 9 июля

9 июля 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 9 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 9 июля.

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DeepState

На Бахмутском направлении взято под контроль высоту 233.3 в районе Клищеевки, около 215.7 продолжаются бои. Силы Обороны продолжают преуспевать на этом участке. Враг отброшен в районе Новодаровки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Продолжаются бои южнее Красногоровки и у Веселого на Авдеевском направлении.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 36 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

А также — юго-западнее Берестово Луганской области, Берховки, Новокалинового, Авдеевки и Невельского, Марьинки, Благодатного Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские силы продвинулись более чем на 1 км в неопределенных районах к югу от Бахмута. Маляр отметила, что бои также продолжаются к северу от города без изменений на российских или украинских позициях.

Карта боев, Бахмутское направление
Инфографика: ISW

ВСУ продлили контрнаступательные действия на западе Запорожской области. Маляр отметила, что украинские военные продолжают наступательные действия на мелитопольском (западная часть Запорожской области) направлении, где уничтожают российские склады техники, оружия и боеприпасов, чтобы существенно снизить возможности России. Успех ВСУ на этом направлении подтвердил также спикер Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.

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