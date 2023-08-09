Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 9 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 9 серпня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 9 серпня: DeepState

Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного і Веселого Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах:

Краматорська,

Маркового,

Кліщіївки,

Північного,

Нью-Йорка Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 9 серпня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 9 серпня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Бердянському (район західної частини Донецької — східної частини Запорізької області) та Мелітопольському (західна частина Запорізької області) напрямках.

Українські війська вели наступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна і, як повідомляється, досягли обмеженого прогресу.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Північного (6 км на захід від Авдіївки) та Мар’їнки.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області і не робили жодного заявленого чи підтвердженого просування.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, з початку війни в Україні Росія активувала приблизно 40% із запасів старої радянської військової техніки, що зберігаються на найбільшому об'єкті для зберігання — базі "Вагжаново", розташованій у Бурятії.

Дослідження, проведене на основі аналізу зображень із супутника Google Earth, показало, що за п'ять місяців до початку російської інтервенції, на базі "Вагжаново" налічувалося приблизно 3840 одиниць військової техніки.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.