Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 9 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 августа.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 9 августа: DeepState

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спорного и Веселого Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах:

Краматорска,

Марково,

Клищиевки,

Северного,

Нью-Йорка в Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 9 августа: Liveuamap

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 9 августа: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели наступательные действия в Бердянском (район западной части Донецкой — восточной части Запорожской области) и Мелитопольском (западная часть Запорожской области) направлениях.

Украинские войска вели наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная и, как сообщается, достигли ограниченного прогресса.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Марьинки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и не совершали ни одного заявленного или подтвержденного продвижения.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, с начала войны в Украине Россия активировала примерно 40% из запасов старой советской военной техники, хранящихся на самом большом объекте для хранения — базе "Вагжаново", расположенной в Бурятии.

Исследование, проведенное на основе анализа изображений со спутника Google Earth, показало, что за пять месяцев до начала российской интервенции на базе "Вагжаново" насчитывалось около 3840 единиц военной техники.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику .

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.