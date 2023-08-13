Акваторію Херсонської області розміновують за допомогою підводних дронів

Рятувальники розміновують Херсонську область. Фото: скриншот

Українські рятувальники готуються до розмінування Херсонскої області. Але перед розмінуванням вони мають здійснити розвідку акваторії.

Відео розвідки вони опублікували на Facebook-сторінці ДСНС України.

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Рятувальники зазначають, що розмінування акваторії Херсонщини — вкрай складне завдання.

"На відео наші водолази за допомогою підводних дронів здійснюють розвідку на відстані, що гарантує безпеку життю та здоров’ю особовому складу та покращує ефективність роботи підрозділу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відзначив фахівців, які займаються розмінуванням. Він наголосив, що вони очищують землю від слідів російського терору.

Глава держави подякував усім, хто працює заради безпеки України, та тим, хто б’ється заради нашої держави.