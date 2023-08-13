Акваторию Херсонской области разминируют с помощью подводных дронов

Спасатели разминируют Херсонскую область. Фото: ГСЧС Украины

Украинские спасатели готовятся к разминированию Херсонской области. Но перед разминированием они должны провести разведку акватории.

Видео разведки они опубликовали на Facebook-странице ГСЧС Украины.

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Спасатели отмечают, что разминирование акватории Херсонской области крайне сложная задача.

"На видео наши водолазы с помощью подводных дронов осуществляют разведку на расстоянии, что обеспечивает безопасность жизни и здоровья личному составу и улучшает эффективность работы подразделения", — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил специалистов, занимающихся разминированием. Он подчеркнул, что они очищают землю от следов российского террора.

Глава государства поблагодарил всех, кто работает ради безопасности Украины, и тех, кто сражается ради нашего государства.