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Аліна Михайлова пояснила, якого ставлення військові хочуть від суспільства

9 травня 2023 23:09
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Аліна Михайлова пояснила, якого ставлення військові хочуть від суспільства
Керівниця медслужби "Вовків Да Вінчі" Аліна Михайлова. Фото: Facebook/MAlina.Mykhailova
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Суспільство не повинне створювати "ідеальний" образ військового та чекати, що всі військові будуть відповідати цьому образові. Водночас військовослужбовці очікують від цивільних елементарної поваги та розуміння, що їм довелося пережити на війні. 

Таку думку висловила керівниця медслужби "Вовків Да Вінчі" Аліна Михайлова у інтерв'ю NV. 

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Проблема сприйняття військових у суспільстві

"У нас в суспільстві існує "ідеальний" образ військового: він мовчить, ні на що не претендує, не має особистої думки. Його вузька направленість — це взяти автомат, стріляти, далі ніде не висовуватися. Це той військовослужбовець, який наше суспільство сьогодні влаштовує. Але коли він починає висловлювати свою думку, своє бачення речей, у разі, якщо воно не сходиться з баченням суспільства, стає поганим", — сказала Михайлова. 

Вона наголосила, що військові — також є звичайними людьми, зі своїми поглядами на життя і емоціями. І суспільство має зважати на це, формуючи своє ставлення до військових. 

"Та військові — це такі ж самі люди, такі самі, як інші, які прийняли рішення піти на війну і захищати нашу країну. Військовослужбовець — це та ж жива людина з думками, поглядами, емоціями. Ця людина втрачала інших, в неї можуть бути травматичні досвіди, і цю людину не треба оберігати. Їй потрібна елементарна повага і розуміння того, що вона пережила. Сьогодні це є проблемою, і ця проблема буде збільшуватися в масштабах", — сказала вона. 

Керівниця медслужби "Вовків Да Вінчі" також зауважила, що у питанні взаємодії між військовими та суспільством має бути "робота з двох сторін". 

"Військовослужбовець не має бути для суспільства "якимось". Це має бути робота двох сторін. В тому числі, і самих військових. Тому що є різні військові. Це звичайні, прості люди, вони не найідеальніші, не найкращі. Це люди, які самовіддано пішли захищати країну. І вони можуть бути неправі, у них можуть бути певні проблеми. Тому це має бути певний комплекс рішень, напрацьований спеціально для військовослужбовців.

Військовий — це честь форми, яку ти носиш, і, наприклад, в цій формі, не можна розпивати алкогольні напої або поводити себе, дискредитуючи військо. Це також треба говорити військовослужбовцям — не всі розуміють, яку несуть відповідальність, ким вони стають, коли одягають цю форму", — наголосила Михайлова. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін розробляє концепцію повернення українських військових до цивільного життя. Вона буде включати як фінансову, так і соціальну підтримку.

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