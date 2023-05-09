Алина Михайлова объяснила, какого отношения военные хотят от общества

Руководитель медслужбы "Волков Да Винчи" Алина Михайлова. Фото: Facebook/MAlina.Mykhailova

Общество не должно создавать "идеальный" образ военного и ждать, что все военные будут соответствовать этому образу. В то же время, военнослужащие ожидают от гражданских элементарного уважения и понимания, что им пришлось пережить на войне.

Такое мнение высказала руководитель медслужбы "Волков Да Винчи" Алина Михайлова в интервью NV.

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Проблема восприятия военных в обществе

"У нас в обществе существует "идеальный" образ военного: он молчит, ни на что не претендует, не имеет личного мнения. Его узкая направленность — это взять автомат, стрелять, дальше нигде не высовываться. Это тот военнослужащий, который наше общество сегодня устраивает. Но когда он начинает высказывать свое мнение, свое видение вещей, в случае, если оно не сходится с видением общества, становится плохим", — сказала Михайлова.

Она подчеркнула, что военные — тоже обычные люди, со своими взглядами на жизнь и эмоциями. И общество должно учитывать это, формируя свое отношение к военным.

"Да военные — это такие же люди, такие же, как другие, которые приняли решение пойти на войну и защищать нашу страну. Военнослужащий — это тот же живой человек с мыслями, взглядами, эмоциями. Этот человек терял других, у него могут быть травматические опыты, и этого человека не надо оберегать. Ему нужно элементарное уважение и понимание того, что он пережил. Сегодня это проблема, и эта проблема будет увеличиваться в масштабах", — сказала она.

Руководитель медслужбы "Волков Да Винчи" также отметила, что в вопросе взаимодействия между военными и обществом должна быть "работа с двух сторон".

"Военнослужащий не должен быть для общества "каким-то". Это должна быть работа двух сторон. В том числе, и самих военных. Потому что есть разные военные. Это обычные, простые люди, они не самые идеальные, не самые лучшие. Это люди, которые самоотверженно пошли защищать страну, и они могут быть неправы, у них могут быть определенные проблемы, поэтому это должен быть определенный комплекс решений, разработанный специально для военнослужащих.

Военный — это честь формы, которую ты носишь, и, например, в этой форме, нельзя распивать алкогольные напитки или вести себя, дискредитируя войско. Это также нужно говорить военнослужащим — не все понимают, какую ответственность, кем они становятся, когда одевают эту форму", — подчеркнула Михайлова.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин разрабатывает концепцию возвращения украинских военных в гражданскую жизнь. Она будет включать как финансовую, так и социальную поддержку.