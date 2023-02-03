Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Американське ЗМІ заявило про колосальні втрати російської армії в Україні arrow

​​​​​​​Американське ЗМІ заявило про колосальні втрати російської армії в Україні

3 лютого 2023 08:40
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
The New York Times пише про 200 тисяч убитих і поранених на війні в Україні російських солдатів
Російське керівництво вважає своїх військових витратним матеріалом і готове до будь-яких жертв
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

З початку повномасштабної війни в Україні російська окупаційна армія втратила близько 200 тисяч військових убитими і пораненими. Особливо великими є втрати в районі Бахмута і Соледара.

Про це повідомляється у статті, опублікованій виданням The New York Times

Читайте також:

Американська оцінка російських втрат

Видання зазначає, що російські окупаційні війська за час повномасштабної війни уже втратили понад 200 тисяч військовослужбовців.

Йдеться як про ліквідованих Силами оборони України окупантів, так і поранених.

У своєму твердженні ЗМІ спирається на позицію американських та європейських посадовців.

"Ці втрати лише за 11 місяців у вісім разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані", — наголосили у The New York Times.

Путін не зважає на втрати

Особливо велику кількість втрат росіяни зазнали у битві за Бахмут і Соледар, але кремлівський диктатор володимир путін не зважає на це.

"Він готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша їх кількість може підірвати його політичну підтримку", — зазначається у статті.

Журналісти The New York Times наголошують, що кремлівське керівництво завжди вважало людей не більш ніж витратним матеріалом, тому і кидало їх у бій без жодних застережень. Так, зокрема, було і під час Другої світової війни.

Нагадаємо, що, за інформацією українського Генерального штабу Збройних сил, на початок лютого орієнтовні втрати російських військ в Україні тільки убитим складають близько 129 тисяч осіб.

Відповідно, кількість поранених, згідно із традиційними методиками підрахунку, має перевищувати кількість ліквідованих окупантів приблизно утричі.

Фото з відкритих джерел

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:00 РФ поширює "вкиди" для маніпуляції родичами "Азовсталі"

08:54 Зеленський пояснив, чому підписав закон про посилення покарання військовослужбовцям

08:47 УАФ звернулася до УЄФА через російські футбольні клуби: що відомо

08:45 Офіційний курс валют: євро вперше перетнув позначку 40 грн

08:35 Удар по Краматорську: кількість поранених зросла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:27 Навчання українських військових: до кінця року Євросоюз підготує 30 тисяч бійців

08:15 Мовчазна екскиянка Наташа Корольова прокоментувала чутки про розлучення з Тарзаном

08:12 Чемпіон світу-2018 залишиться без клубу: про кого йдеться

08:10 Окупанти вивозять українських старшокласників до рф, щоб скласти шкільні іспити: деталі

08:07 Державний ПриватБанк заробив 30 млрд грн під час війни: як змінився прибуток

Новина з відео

06:57 ​​​​​​​У Німеччині поїзд наїхав на дітей: є загиблі

Новина з відео

23:20 Диктатор путін погрожує Заходу "не лише бронетехнікою"

Новина з відео

22:18 Зеленський провів засідання Ставки у подвійному форматі: подробиці

Новина з відео

20:38 У Гаазі працюватиме Міжнародний центр розслідування злочинів рф проти України

Новина з відео

19:30 Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:21 Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку: що сказав

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 лютого: Овнам — приємна зустріч, Водоліям — важлива новина

Новина з відео

17:30 Заробляли на закупівлях для ЗСУ: чиновників Одеської ОВА підозрюють у розтраті держбюджету

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Новина з відео

17:08 Ховав готівку у дивані: ЗМІ показали відео з обшуку в ексзаступника голови Міноборони

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Актуальне по темі

None 3 Лютий 06:56

У Бахмуті були поранені два норвезькі волонтери: деталі

None 3 Лютий 06:54

​​​​​​​Путін наказав захопити Донбас до березня: ISW оцінив шанси російської армії

None 3 Лютий 06:54

​​​​​​​Білий дім спростував чутки, що директор ЦРУ прилітав до Києва з пропозицією здати частину території росії

None 2 Лютий 19:26

Експерт назвав ділянку фронту, де спостерігається максимальне військове загострення

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB