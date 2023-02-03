The New York Times пише про 200 тисяч убитих і поранених на війні в Україні російських солдатів

Російське керівництво вважає своїх військових витратним матеріалом і готове до будь-яких жертв

З початку повномасштабної війни в Україні російська окупаційна армія втратила близько 200 тисяч військових убитими і пораненими. Особливо великими є втрати в районі Бахмута і Соледара.

Про це повідомляється у статті, опублікованій виданням The New York Times.

Американська оцінка російських втрат

Видання зазначає, що російські окупаційні війська за час повномасштабної війни уже втратили понад 200 тисяч військовослужбовців.

Йдеться як про ліквідованих Силами оборони України окупантів, так і поранених.

У своєму твердженні ЗМІ спирається на позицію американських та європейських посадовців.

"Ці втрати лише за 11 місяців у вісім разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані", — наголосили у The New York Times.

Путін не зважає на втрати

Особливо велику кількість втрат росіяни зазнали у битві за Бахмут і Соледар, але кремлівський диктатор володимир путін не зважає на це.

"Він готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша їх кількість може підірвати його політичну підтримку", — зазначається у статті.

Журналісти The New York Times наголошують, що кремлівське керівництво завжди вважало людей не більш ніж витратним матеріалом, тому і кидало їх у бій без жодних застережень. Так, зокрема, було і під час Другої світової війни.

Нагадаємо, що, за інформацією українського Генерального штабу Збройних сил, на початок лютого орієнтовні втрати російських військ в Україні тільки убитим складають близько 129 тисяч осіб.

Відповідно, кількість поранених, згідно із традиційними методиками підрахунку, має перевищувати кількість ліквідованих окупантів приблизно утричі.

Фото з відкритих джерел