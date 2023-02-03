The New York Times пишет о 200 тысячах убитых и раненых на войне в Украине российских солдат

Американское СМИ заявило о колоссальных потерях российской армии в Украине
С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла около 200 тысяч военных убитыми и ранеными. Особенно велики потери в районе Бахмута и Соледара.
Об этом сообщается в статье, опубликованной изданием The New York Times.
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Американская оценка российских потерь
Издание отмечает, что российские оккупационные войска за время полномасштабной войны уже потеряли более 200 тысяч военнослужащих.
Речь идет как о ликвидированных Силами обороны Украины оккупантах, так и раненых.
В своем утверждении СМИ опирается на позицию американских и европейских должностных лиц.
"Эти потери всего за 11 месяцев в восемь раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане", — подчеркнули в The New York Times.
Путин не учитывает потери
Особенно большое количество потерь россияне понесли в битве за Бахмут и Соледар, но кремлевский диктатор владимир путин не учитывает этого.
"Он готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может подорвать его политическую поддержку", — отмечается в статье.
Журналисты The New York Times отмечают, что кремлевское руководство всегда считало людей не более чем расходным материалом, поэтому и бросало их в бой без оговорок. Так, в частности, было и во время Второй мировой войны.
Напомним, что, по информации украинского Генерального штаба Вооруженных сил, к началу февраля ориентировочные потери российских войск в Украине только убитым составляют около 129 тысяч человек.
Соответственно, количество раненых согласно традиционным методикам подсчета должно превышать количество ликвидированных оккупантов примерно в три раза.
Фото из открытых источников