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Американское СМИ заявило о колоссальных потерях российской армии в Украине

3 февраля 2023 08:40
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
The New York Times пишет о 200 тысячах убитых и раненых на войне в Украине российских солдат
Российское руководство считает своих военных расходным материалом и готово к любым жертвам
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла около 200 тысяч военных убитыми и ранеными. Особенно велики потери в районе Бахмута и Соледара.

Об этом сообщается в статье, опубликованной изданием The New York Times.

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Издание отмечает, что российские оккупационные войска за время полномасштабной войны уже потеряли более 200 тысяч военнослужащих.

Речь идет как о ликвидированных Силами обороны Украины оккупантах, так и раненых.

В своем утверждении СМИ опирается на позицию американских и европейских должностных лиц.

"Эти потери всего за 11 месяцев в восемь раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане", — подчеркнули в The New York Times.

Путин не учитывает потери

Особенно большое количество потерь россияне понесли в битве за Бахмут и Соледар, но кремлевский диктатор владимир путин не учитывает этого.

"Он готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может подорвать его политическую поддержку", — отмечается в статье.

Журналисты The New York Times отмечают, что кремлевское руководство всегда считало людей не более чем расходным материалом, поэтому и бросало их в бой без оговорок. Так, в частности, было и во время Второй мировой войны.

Напомним, что, по информации украинского Генерального штаба Вооруженных сил, к началу февраля ориентировочные потери российских войск в Украине только убитым составляют около 129 тысяч человек.

Соответственно, количество раненых согласно традиционным методикам подсчета должно превышать количество ликвидированных оккупантов примерно в три раза.

Фото из открытых источников

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