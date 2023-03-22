Американські інструктори вражені тим, як українці швидко освоюють Patriot

Навчання тривало 10 тижнів

Українські бійці доволі швидко опанували ракетні системи Patriot. Американські інструктори кажуть, що дали військовим ще додаткову підготовку.

Про це пише CNN.

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За даними видання, американські інструктори були вражені тим, наскільки швидко українські військові змогли опанувати ракетні системи Patriot. Як відомо, протягом 10 тижнів 65 бійців ЗСУ проходили навчання у США щодо роботи з цими системами ППО.

"Форт Сілл є єдиним місцем на території США, де американці навчають українців системі зброї. Але відео- та фотозйомка навчання була заборонена, щоб захистити особистість українців, які поїдуть додому захищати свою країну від російських військ протягом наступного місяця", — йдеться у повідомленні.

Видання розповідає, що українські військові настільки швидко опанували Patriot, що американські інструктори вирішили дати додаткову, інтенсивну підготовку.

"Наша оцінка полягає в тому, що українські солдати є вражаючими та швидко навчаються завдяки своїм широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду в зоні бойових дій", — відзначив американський генерал Шейн Морган.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, для чого ЗСУ використовуватимуть системи Patriot в Україні.