Американські інструктори вражені тим, як українці швидко освоюють Patriot
Українські бійці доволі швидко опанували ракетні системи Patriot. Американські інструктори кажуть, що дали військовим ще додаткову підготовку.
Про це пише CNN.
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За даними видання, американські інструктори були вражені тим, наскільки швидко українські військові змогли опанувати ракетні системи Patriot. Як відомо, протягом 10 тижнів 65 бійців ЗСУ проходили навчання у США щодо роботи з цими системами ППО.
"Форт Сілл є єдиним місцем на території США, де американці навчають українців системі зброї. Але відео- та фотозйомка навчання була заборонена, щоб захистити особистість українців, які поїдуть додому захищати свою країну від російських військ протягом наступного місяця", — йдеться у повідомленні.
Видання розповідає, що українські військові настільки швидко опанували Patriot, що американські інструктори вирішили дати додаткову, інтенсивну підготовку.
"Наша оцінка полягає в тому, що українські солдати є вражаючими та швидко навчаються завдяки своїм широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду в зоні бойових дій", — відзначив американський генерал Шейн Морган.
Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, для чого ЗСУ використовуватимуть системи Patriot в Україні.