Американские инструкторы удивлены тем, как украинцы быстро осваивают Patriot
Украинские бойцы довольно быстро овладели ракетными системами Patriot. Американские инструкторы говорят, что дали военным еще дополнительную подготовку.
Об этом пишет CNN.
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Детали
По данным издания, американские инструкторы были поражены тем, насколько быстро украинские военные смогли овладеть ракетными системами Patriot. Как известно, в течение 10 недель 65 бойцов ВСУ проходили обучение в США по работе с этими системами ПВО.
"Форт Силл является единственным местом на территории США, где американцы учат украинцев системе оружия. Но видео- и фотосъемка обучения была запрещена, чтобы защитить личность украинцев, которые поедут домой защищать свою страну от российских войск в течение следующего месяца", — говорится в сообщении.
Издание рассказывает, что украинские военные настолько быстро овладели Patriot, что американские инструкторы решили дать дополнительную, интенсивную подготовку.
"Наша оценка состоит в том, что украинские солдаты впечатляющие и быстро учатся благодаря своим широким знаниям в сфере противовоздушной обороны и опыта в зоне боевых действий", — отметил американский генерал Шейн Морган.
Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, для чего ВСУ будут использовать системы Patriot в Украине.