Американские инструкторы удивлены тем, как украинцы быстро осваивают Patriot

Обучение длилось 10 недель

Украинские бойцы довольно быстро овладели ракетными системами Patriot. Американские инструкторы говорят, что дали военным еще дополнительную подготовку.

Об этом пишет CNN.

Детали

По данным издания, американские инструкторы были поражены тем, насколько быстро украинские военные смогли овладеть ракетными системами Patriot. Как известно, в течение 10 недель 65 бойцов ВСУ проходили обучение в США по работе с этими системами ПВО.

"Форт Силл является единственным местом на территории США, где американцы учат украинцев системе оружия. Но видео- и фотосъемка обучения была запрещена, чтобы защитить личность украинцев, которые поедут домой защищать свою страну от российских войск в течение следующего месяца", — говорится в сообщении.

Издание рассказывает, что украинские военные настолько быстро овладели Patriot, что американские инструкторы решили дать дополнительную, интенсивную подготовку.

"Наша оценка состоит в том, что украинские солдаты впечатляющие и быстро учатся благодаря своим широким знаниям в сфере противовоздушной обороны и опыта в зоне боевых действий", — отметил американский генерал Шейн Морган.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, для чего ВСУ будут использовать системы Patriot в Украине.