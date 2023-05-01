Санкції та Росія: як обмеження б'ють по економіці ворога

Росіянин біля табло з курсом валют, Санкт-Петербург, квітень 2023 року. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Західні санкції однозначно призведуть до стагнації економіки Російської Федерації. Але відбудеться це не одномоментно, як хтось очікує.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також:

Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

"Минулого року очікували більший ефект від санкцій, але цього не сталося за однієї простої причини: зростання цін на газ і нафту", — сказав Фесенко.

За його словами, це значною мірою нівелювали санкційний ефект.

Але зараз, звернув увагу Фесенко, обмеження для Росії на ринках нафти і газу починають працювати — надходження до російського бюджету від цього різко скоротилися, і фінансова напруга в Росії посилюється.

Також ми бачимо, зазначив аналітик, у них почалися технологічні проблеми, хоча Росія і намагається обходити санкції: вони створили на державному рівні систему "тіньового" імпорту, налагоджують через треті країни , компанії-прокладки імпорт різних технологічних компонентів.

"Але це все одно не покриває дефіцит повністю і веде до здарожчення товарів і послуг. Це не вирішує для росіян проблеми, а веде до технологічної стагнації економіки. Тобто Росію це не вбиває, але значно послаблює", — зробив висновок Фесенко.

Що відбувається з економікою РФ

У Міністерстві фінансів Росії заявили, що рівень дефіциту федерального бюджету поточного року може перевищити прогноз. Причиною називають падіння доходів від нафти та природного газу.

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз та Сполучені Штати домовилися протистояти будь-яким спробам Росії дестабілізувати глобальні енергетичні ринки. Також представники США разом шукатимуть способи перекрити лазівки для обходу антиросійських санкцій.