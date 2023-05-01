Санкции и Россия: как ограничения бьют по экономике врага

Россиянин возле табло с курсом валют, Санкт-Петербург, апрель 2023 года. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Западные санкции однозначно приведут к стагнации экономики Российской Федерации. Но произойдет это не сиюминутно, как кто-то ожидает.

Такое мнение в комментарии Новини. LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

"В прошлом году ожидали больший эффект от санкций, но этого не произошло по одной простой причине: рост цен на газ и нефть", — сказал Фесенко.

По его словам, это в значительной степени нивелировало санкционный эффект.

Но сейчас, обратил внимание Фесенко, ограничения для России на рынках нефти и газа начинают работать — поступления в российский бюджет от этого резко сократились, и финансовое напряжение в России усиливается.

Также мы видим, отметил аналитик, у них начались технологические проблемы, хотя Россия и пытается обходить санкции: они создали на государственном уровне систему "теневого" импорта, налаживают через третьи страны компании-прокладки импорт разных технологических компонентов.

"Но это все равно не покрывает дефицит полностью и ведет к удорожанию товаров и услуг. Это не решает для россиян проблемы, а ведет к технологической стагнации экономики. То есть Россию это не убивает, но значительно ослабляет", — заключил Фесенко.

Что происходит с экономикой РФ

В Министерстве финансов России заявили, что уровень дефицита федерального бюджета в текущем году может превысить прогноз. Причиной называют падение доходов от нефти и природного газа.

Напомним, недавно Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились противостоять любым попыткам России дестабилизировать глобальные энергетические рынки. Также представители США будут вместе искать способы перекрыть лазейки для обхода антироссийских санкций.