Експерт розповів, як і чому за рік змінилася армія росіян

Ворог продовжує використовувати у війні лекала радянської армії

Через рік від початку вторгнення росії в Україну армія ворога не зазнала суттєвих якісних змін. Генералітет агресора продовжує використовувати у своїх підходах до функціонування свого війська і тактики боїв радянські шаблони.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Що стосується змін у російській армії за цей час, то вона потонула", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

Тобто, пояснив він, "нічне жахіття" країн НАТО виявилося не настільки страшним, як на це сподівалися і в це вірили самі росіяни.

Можемо говорити про те, зазначив аналітик, що і планування, і керівництво низової і середньої командної ланки перебуває ще в радянських часах і працює за радянськими лекалами.

"У них використовується тактика Другої світової війни. Нічого особливо не змінилося у росіян. І це є великим позитивом для нас", — канстатував Снєгирьов.

За його словами, питання матеріально-технічного забезпечення російської армії завжди кульгало, а зараз це проявилося ще більш яскраво.

Так само це стосується і її забезпечення новітніми зразками техніки, які, як виявилося, перебувають в одиничних екземплярах і до того ж є вже застарілими.

"Тобто, по суті, росіяни воюють ще радянською технікою", — резюмував експерт.

Чого хоче росія у війні

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що війна між росією та Україною не є локальним конфліктом. Це пов'язано з тим, що війна торкається глобальних питань, включаючи продовольчу та ядерну безпеку, міжнародне право та відповідальність за найжахливіші злочини проти людства.

Водночас політолог Володимир Фесенко переконаний, що заява російського диктатора володимира путіна 21 лютого про призупинення росії в односторонньому порядку участі в угоді про обмеження ядерних озброєнь між США і рф є черговою спробою шантажу Заходу. Але торгуватися на умовах російської влади ніхто не буде.

Фото: Reuters