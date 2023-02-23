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Аналитик рассказал, у кого россияне научились воевать

23 февраля 2023 15:44
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Эксперт рассказал, как и почему за год сменилась армия россиян
Враг продолжает использовать в войне лекала советской армии
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Через год после начала вторжения россии в Украину армия врага не претерпела существенных качественных изменений. Генералитет агрессора продолжает использовать в своих подходах к функционированию своего войска и тактике боев советские шаблоны.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Что касается изменений в российской армии за это время, то она утонула",  сказал Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

То есть, объяснил он, "ночной кошмар" стран НАТО оказался не столь страшным, как на это надеялись и в это верили сами россияне.

Можем говорить о том, отметил аналитик, что и планирование, и руководство низового и среднего командного звена находится еще в советском времени и работает по советским лекалам.

"У них используется тактика Второй мировой войны. Ничего особо не изменилось у россиян. И это большой позитив для нас", — констатировал Снегирев.

По его словам, вопрос материально-технического обеспечения российской армии всегда хромал, а сейчас это проявилось еще ярче.

Так же это касается и ее обеспечения новейшими образцами техники, которые, как оказалось, находятся в единичных экземплярах и к тому же уже устарели.

"То есть, по сути, россияне воюют еще советской техникой", резюмировал эксперт.

Чего хочет россия в войне

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война между россией и Украиной не является локальным конфликтом. Это связано с тем, что война затрагивает глобальные вопросы, включая продовольственную и ядерную безопасность, международное право и ответственность за самые ужасные преступления против человечества.

В то же время политолог Владимир Фесенко убежден, что заявление российского диктатора владимира путина 21 февраля о приостановлении россии в одностороннем порядке участия в соглашении об ограничении ядерных вооружений между США и рф является очередной попыткой шантажа Запада. Но торговаться на условиях российских властей никто не будет.

Фото: Reuters

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