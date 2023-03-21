Аналітики ISW розповіли, як путін планує згуртувати світ проти Заходу

Не отримавши очікуваної підтримки від Пекіна, путін обмірковує новий план

Кремлівський диктатор володимир путін шукає нові шляхи, як згуртувати решту світу проти Заходу. Аналітики вважають, що тези президента рф дедалі більше пропагандують створення "антизахідного блоку".

Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни.

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Вчора, 20 березня, на міжнародній парламентській конференції "росія-Африка в багатополярному світі" володимир путін заявив, що рф, країни Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки дотримуються норм суспільних принципів, моралі та традицій і виступають проти колоніальної ідеології.

Окрім того, на конференції путін все більше пропагандував створення так званого "антизахідного блоку". Президент рф сподівався, що китайський лідер підтримає цю ідею, але вчорашня зустріч не підтвердила це.

"Путін, ймовірно, сподівався, що Сі запропонує подібне бачення, щоб посилити цю пропозицію, і відмова Сі зробити це, ймовірно, послабить вплив зусиль путіна", — зазначають в ISW.

Аналітики пишуть, що постійні дипломатичні зусилля росії заручитися підтримкою її війни в Україні продовжують давати небагато відчутних результатів, і посилення зусиль згуртувати решту світу проти Заходу навряд чи буде ефективною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кремлівський диктатор володимир путін, ймовірно, отримав не ту підтримку Китаю, на яку розраховував.